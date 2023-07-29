السبت 29 تموز 2023
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بالفيديو.. حريق في العراق وانقطاع الكهرباء عن كافة المدن وسط درجة حرارة وصلت إلى 50 مئوية

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العاصمة العراقية بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، معاودة المنظومة الكهربائية وضعها تدريجياً.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "المنظومة الكهربائية تعاود وضعها تدريجياً، بإعادةِ عددٍ من الوحدات التوليدية والخطوط المنفصلة بسبب العوارض الطارئة الى العمل وربطها بالشبكة الوطنية".اضافة اعلان

ونوه البيان إلى، أنه "يجري إعادة تجهيز المحافظات والمناطق بالكهرباء تباعاً".


وفي وقت سابق من اليوم، أصاب خلل مفاجئ، منظومة الكهرباء وأدى لإطفاء شبه تام بعدة محافظات عراقية.

من جهتها، أعلنت وزارة الكهرباء، تعرض محطة البكر التحويلية في محافظة البصرة إلى "حريق"، تسبب بانفصال خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام. وكالات 

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