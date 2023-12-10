الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بالقانون الدولي.. ماذا ينتظر الاحتلال بعد مشهد "الأسرى العراة"؟

34
بالقانون الدولي.. ماذا ينتظر الاحتلال بعد مشهد "الأسرى العراة"؟
عواصم-أضاف جيش الاحتلال إلى سجل "انتهاكاته" في العدوان على قطاع غزة، تصوير أسرى فلسطينيين وهم شبه عراة، في مشهد قد يحمل الاحتلال مسؤولية قانونية دولية، وفق خبير قانوني.اضافة اعلان
وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الصور، قائلة على لسان جيسيكا موسان، مستشارة العلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط عبر بيان، إن كل المحتجزين والمعتقلين يجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية وبكرامة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
من جانب آخر، ذكرت منظمات حقوقية ومصادر فلسطينية أنهم مدنيون اعتقلوا من مراكز لإيواء النازحين في القطاع، فكيف ينظر القانون الدولي لما حدث؟
الأسرى في القانون الدولي
 حسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة.
كما تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
ويضيف خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، على ما سبق، أن اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين الصادرة عام 1949، تحظر أن تقوم الدولة التي تأسرهم إذا كان من شأن ذلك التصوير أن "يحط من قدرهم واعتبارهم، ويمس شرفهم وكرامتهم ،ويهينهم بصورة مذلة".
ويوضح سلامة، وهو أحد المشاركين في تحديثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص أسرى الحرب، أن بعض الدول تصور الأسرى لـ"أغراض دعائية"، مثل إذلالهم وتشويه سمعتهم باعتبار أنهم استسلموا ولم يستمروا في القتال، وقد يكون بغرض "ابتزازهم"، للحصول على معلومات.
وتصوير الأسرى في حد ذاته يشكل نوعا من "التعذيب النفسي" بتعبير سلامة، لافتا إلى أنه بتحول البعض إلى "أسرى حرب"، فإنهم يعدوا "جماعة بشرية ضعيفة معرضة للأخطار"، شأنهم في ذلك شأن النساء والأطفال واللاجئين أثناء النزاعات المسلحة، وفق القانون الدولي الإنساني الذي أفرد لـ"أسرى الحرب" قوانين للحماية.
مسؤولية دولية
تطبيقا لما سبق على حالة تصوير الاحتلال الأسرى الفلسطينيين وهم عرايا، يقول الخبير القانوني إن المسؤولية الدولية عن هذا الأمر تتوزع كالتالي: الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية المدنية التعويضية، والقادة والضباط الصهاينة يتحملون مسؤوليتهم الدولية الجنائية الفردية.
ويهدد استمرار الاحتلال في اعتقال فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المكاسب التي حصل عليها الفلسطينيون خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لمدة 7 أيام بين حركة حماس والاحتلال، من 24 تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي إلى صباح 1 كانون الثاني(ديسمبر)، حيث تضمنت إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان المحتل وعشرات المحتجزين لدى حماس.
ويسمى إطلاق سراح أسرى ثم اعتقال آخرين محلهم بـ"تدوير الاعتقالات"، وقال نادي الأسير الفلسطيني، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في بيان، إن حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ بدء العدوان الحالي في 7 تشرين الاول(أكتوبر) إلى أكثر من 3290 معتقلا في الضفة الغربية.
وفي تقرير سابق، قال الخبير العسكري الروسي فلاديمير إيغور، إن هدف الاحتلال من الاعتقالات الجديدة هو تبديل المعتقلين أو إيجاد بدلاء للمفرج عنهم؛ بمعنى أن تفرج عن أسرى بموجب الهدنة مع حماس مقابل اعتقال آخرين؛ وبذلك فعدد المعتقلين يظل كما هو أو يزيد في سجونها؛ لإرضاء الرأي العام الصهيوني، وممارسة الترهيب للفلسطينيين.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1702224623303566100

الاحتلال ييتم 25 ألف طفل ويترك 640 ألفا بدون مأوى

منذ 23 دقيقة
1702224623353566200

استشهاد 7 كل ساعتين.. غزة المكان الأخطر بالعالم للنساء

منذ 27 دقيقة
عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس

كتائب القسام: قتلنا 40 جنديا إسرائيليا ودمرنا 44 آلية خلال 48 ساعة

منذ 57 دقيقة
قرابة 18 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي-(وكالات)

18 ألف شهيد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ2 ساعة
أبو عبيدة

أبو عبيدة: تمكنا من تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 10 أيام

منذ2 ساعة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

بعد غياب دام 17 يوما .. "الملثم" يعود إلى الواجهة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما سيفعله الأردن في ملف الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

دراكولا لم يشبع حتى الآن

جهاد المنسي |اليوم

حقوق الإنسان مصلحة وطنية بامتياز

نضال منصور |اليوم

ليست نهاية المطاف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ثورة كروية

خالد خطاطبة |اليوم

تهجير في غزة وتطفيش في الضفة

سميح المعايطة |اليوم

عن تلك العدالة الدولية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 