بايدن: إسرائيل قدمت خارطة طريق لوقف إطلاق نار مستدام في غزة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، تقديم إسرائيل خارطة طريق لوقف إطلاق نار مستدام في غزة تتكون من 3 مراحل.

وأضاف بايدن ان المقترحات الـ3 هي: 1 - خارطة طريق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتم نقله من قطر إلى حماس.

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2- يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون.

3- المرحلة الثالثة تشمل إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال بايدن أن البعض في إسرائيل لن يوافقوا على هذه الخطة ومنهم أعضاء في الحكومة.

وحث بايدن القيادة الإسرائيلية على دعم هذا الاتفاق رغم أي ضغوط.

وأشار ان هذه الصفقة هي التي ستعيد الرهائن والسلام للإسرائيليين.

وقال أن أمريكا ستساعد في صياغة حل للوضع على الحدود اللبنانية.

وأضاف بايدن "آنه الأوان لبدء مرحلة جديدة يعود فيها الرهائن إلى بيوتهم ولهذه الحرب أن تنتهي ولليوم التالي أن يبدأ".

ودعا الرئيس الأميركي حماس أن تقبل هذه الصفقة. -(وكالات)