بايدن: التوصل لهدنة في غزة قبل رمضان "يبدو صعبا"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية شهر رمضان “يبدو صعبا”.



وتجتهد الولايات المتحدة وقطر ومصر لانتزاع اتفاق على هدنة في غزة قبل رمضان، لكن المفاوضات التي جرت هذا الاسبوع في القاهرة لم تؤد إلى أي نتيجة ملموسة.

اضافة اعلان



والجمعة دعا أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان متلفز “أبناء شعبنا في الضفة (الغربية) والقدس والـ48 إلى النفير نحو المسجد الأقصى” خلال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل، و”عدم السماح للاحتلال بتغيير الواقع على الأرض”، قائلا “نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال”.



و قال بايدن، إن إسرائيل ستوفر الأمن للميناء المؤقت الذي من المقرر بناؤه على ساحل غزة على البحر المتوسط لتلقي المساعدات الإنسانية.



ورداً على سؤال لصحافيين حول ما إذا يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذل مزيد من الجهود للسماح بدخول مساعدات إنسانية، قال بايدن “نعم عليه ذلك”.



وكان بايدن سُمع يقول عبر ميكروفون مفتوح إنه سيجري نقاشاً صريحاً مع نتنياهو بشأن الحرب في القطاع.



وقال متحدث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر، الجمعة، إن الميناء سيساهم في “توفير أكثر من مليوني وجبة غذائية يوميا لسكان غزة”.



ومساء أمس الخميس، أعلن بايدن في خطاب “حالة الاتحاد” أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة.



وأضاف بايدن أن المزيد من المساعدات الإنسانية “ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين القطاع”.