الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن: دافعنا عن "إسرائيل" وأحبطنا الهجوم الإيراني

الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات)
الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات)


وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل السبت الماضي، بأنه كان "إحدى أكبر الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي شهدها العالم على الإطلاق، مبرزا دور بلاده في مواجهته قائلا "دافعنا عن إسرائيل، وساعدنا في إحباط الهجوم واليوم نحمل إيران المسؤولية عن طريق العقوبات وقيود التصدير".اضافة اعلان
بدوره، قال مدير المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، إن صد إسرائيل للهجوم الإيراني كان سيفشل لولا المعلومات الاستخبارية الأميركية "ودعمنا ودعم الشركاء"، على حد قوله.
واعتبر بيرنز أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان في المحصلة بمثابة فشل كبير.
في الوقت نفسه، قال بيرنز إن بلاده ستواصل "العمل الجاد لإطلاق سراح الرهائن ولا يمكنني أن أضمن أننا سننجح في ذلك"، وذلك في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصف مدير المخابرات الأميركية رد حماس على المقترح الأخير لصفقة التبادل بأنه سلبي ومخيب للآمال ويعرقل وصول المساعدات لغزة، على حد قوله.
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