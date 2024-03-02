بايدن: سنبدأ إسقاط مساعدات إنسانية على غزة جوا

اضافة اعلان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستبدأ خلال الأيام المقبلة إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة.جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الجمعة، خلال استقباله في البيت الأبيض رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.ووصف بايدن استهداف إسرائيل للمدنيين أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات إنسانية شمالي غزة بأنه حادث مأساوي ومروع.وأعرب عن أسفه حيال شهداء الهجوم، مؤكدا أنه وقع أثناء محاولة الأبرياء الحصول على المساعدات.وأمس الخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 112 فلسطينيا، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.وتابع بايدن: "سنبدأ في الأيام القادمة إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو (على غزة) من خلال الانضمام إلى الأردن".وكان لافتا للانتباه أن بايدن قال "أوكرانيا" بدلا من غزة عن طريق الخطأ في جملته بشأن إسقاط المساعدات الجوية.وأكد أن واشنطن تواصل مفاوضاتها مع الجانب الإسرائيلي لضمان إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.