بايدن: عندما تسقط يمكن أن تنهض.. سأفوز بالانتخابات

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أمام تجمع من أنصاره في ولاية كارولينا الشمالية، بعد أول مناظرة، الخميس، أمام منافسه دونالد ترامب، أنه "عندما تسقط يمكنك النهوض مرة أخرى"، وشدد على عزمه "الفوز بهذه الانتخابات".

اضافة اعلان



واعترف الرئيس الأميركي بتعثره أمام ترامب، موضحاً أن أداءه بالمناظرات لم يعد كما كان في السابق، لكنه سيفوز بالأصوات، مشددا على معرفته بواجبات وظيفته كرئيس.



وقال بايدن بالنص: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".



وأضاف: "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية القيام بهذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الأمور. أعلم، كما يعلم ملايين الأميركيين، أنك حين تسقط، فإنك تنهض مجددا".

واتهم بايدن ترامب "برفض الإجابة 3 مرات عن قبوله لنتائج الانتخابات المقبلة". وأوضح أن "ترامب كذب بشأن دعمه لقدامى المحاربين"، في تركيز واضح على تعمد ترامب الكذب والمراوغة خلال مناظرة الخميس.

وبعد موجة الانتقادات والدعوات الديمقراطية لتنحي بايدن وإنهاء ترشحه للرئاسة، قال مسؤول في الحملة إن الرئيس بايدن "لن ينسحب" من سباق انتخابات 2024، بعد الأداء الهش في المناظرة في وقت متأخر من يوم الخميس، مما أثار الحديث بين بعض الديمقراطيين حول ما إذا كان ينبغي استبداله.

وقال المتحدث باسم حملة بايدن، سيث شوستر، في رسالة نصية: "بالطبع لن ينسحب".-(وكالات)