الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن: ليس هناك خط أحمر تجاه إسرائيل ولن أتخلى عنها

بايدن رفقة نتنياهو
بايدن رفقة نتنياهو

قال الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا إنه لا يوجد أي خط أحمر تجاه إسرائيل، وإنه لن يمنع عنها الأسلحة ولن يتخلى عنها أبدا.
وأضاف بايدن، في حوار مع "إم إس إن بي سي" أنه لا يمكن أن يسقط 30 ألف قتيل فلسطيني آخر نتيجة لملاحقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لافتا إلى أن وجود ما وصفها بالطرق الأخرى للتعامل مع الصدمة التي سببتها الحركة، على حد تعبيره.اضافة اعلان
وذكر الرئيس الأميركي أنّه طلب من الإسرائيليين "عدم ارتكاب الأخطاء التي قامت بها بلاده سابقا"، وقال "في أول مرة زرت إسرائيل، جلست مع مجلس الحرب، وطلبت منه ألا يكرر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة".
وقال بايدن إن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حق الدفاع عن إسرائيل وملاحقة حماس ولكن عليه الاهتمام بالأرواح البريئة التي تزهق نتيجة لذلك.
واعتبر الرئيس الأميركي أن نتنياهو "يضر بإسرائيل أكثر من مساعدتها بجعله بقية العالم يعارض ما تمثله إسرائيل وذلك خطأ كبير".، وفق قوله.
وأكد بايدن أنه يريد أن يرى وقفا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع والبدء بعملية تبادل كبيرة للأسرى والمحتجزين.
ورأى الرئيس الأميركي أن حماس "تريد وقفا شاملا لإطلاق النار لأنها ترى أن لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة"، وفق تعبيره.
وتعمل الولايات المتحدة وقطر ومصر على التوصل لاتفاق هدنة في غزة قبل شهر رمضان، لكن المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع في القاهرة لم تؤد إلى أي نتيجة ملموسة.

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