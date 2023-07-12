الخميس 13 تموز 2023
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بايدن مازحا: أوكرانيا ستلتحق بالناتو بعد ساعة وعشرين دقيقة

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جو بايدن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ردا على مدى قرب انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" بعد انتهاء الأزمة، إن كييف ستلتحق بالحلف بعد ساعة وعشرين دقيقة.

وعقد بايدن وزيلينسكي، اليوم الأربعاء، اجتماعا ثنائيا على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس. وخلال جزء وجيز بحضور الإعلام، سأل أحد الصحفيين زيلينسكي عن مدى قرب انتهاء النزاع المسلح مع روسيا ورغبته في رؤية بلاده في "الناتو".اضافة اعلان

وأجاب الرئيس الأمريكي مازحا: "ساعة و20 دقيقة. يا رفاق، أنتم تسألون أسئلة ذات مغزى". وأضاف: "لقد أوضحت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا على المستوى الرسمي أنها ترى مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".

بالإضافة إلى ذلك، في نفس الاجتماع، قال الرئيس الأمريكي -بطريقة مازحة أيضا- إن كييف لا خلاص لها من واشنطن. وقال بايدن لزيلينسكي: "شكرا لك على ما تفعله. أخبار سيئة لك يا سيد زيلينسكي. لن تتمكن من التخلص منا، أنت عالق معنا. شكرا لك".

وتعد الولايات المتحدة حاليا أكبر مانح عسكري واقتصادي لكييف، وقد أوضحت مرارا على المستوى الرسمي، أنها تعتزم دعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر". وكالات 

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