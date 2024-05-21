بايدن: ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية

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دافع الرئيس الأميركي جو بايدن بقوة عن إسرائيل، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يرتكب إبادة جماعية في عدوانه على قطاع غزة.وقال بايدن في البيت الأبيض "ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية".