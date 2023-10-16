بايدن: نشر قوات أميركية في الشرق الأوسط غير ضروري

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت غزة، لافتا إلى أن واشنطن تتحدث مع مصر عن إنشاء ممر إنساني في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.وتوجه بايدن بالقول إلى إيران قائلا: رسالتي إلى إيران ألا تعبر الحدود وأن لا تصعد من الحرب.وفي معرض كلامه أكد بايدن أنه يتعين القضاء على حماس تماما ولكن يجب أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية.واعتبر بايدن أن نشر قوات أميركية في الشرق الأوسط غير ضروري وأن إسرائيل تملك أفضل القوات المقاتلة.ورأى الرئيس الأميركي أن تهديد الإرهاب في أميركا زاد بسبب التوتر في الشرق الأوسط.وذكر جو بايدن في وقت سابق أن الأغلبية من الفلسطينيين لا علاقة لهم بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، فيما يتنقل وزير خارجيته بين عدد من الدول العربية وإسرائيل في محاولة لوقف التصعيد الذي ينذر باشتعال المنطقة.وقال بايدن في تغريدة على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا): "لا ينبغي لنا أن نغفل عن حقيقة مفادها أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لها بهجمات حماس"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعانون نتيجة لهذه الهجمات. وكالات