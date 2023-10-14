السبت 14 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
السبت 14 تشرين الأول 2023
2:40 ص
بايدن: نعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين في غزة
بايدن
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إداراته تعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين الذين تحتجزهم حركة حماس في صراعها مع إسرائيل، وذلك وفقا لمقطع من مقابلة مدتها ساعة نُشرت الجمعة.
اضافة اعلان
وأضاف بايدن "لن أخوض في تفاصيل الأمر"، مشيرا إلى أنهم يبذلون كل جهد.
وكان قد قال مسؤول رفيع في البنتاغون إنه لا يستبعد "أي سيناريو" لتحرير الرهائن الأميركيين في قبضة حركة حماس بقطاع غزة. وكالات
Copy
اقرأ أيضا
"اليونيفيل" تحذر من خروج الوضع عن السيطرة جنوب لبنان
منذ 9 دقيقة
خسائر إسرائيل الاقتصادية تتفاقم بسبب حرب غزة
منذ2 ساعة
مشروع قرار روسي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
منذ3 ساعة
نتنياهو: الهجوم على غزة ليس سوى البداية
منذ3 ساعة
غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير
منذ3 ساعة
مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية تحذر الدبلوماسيين: لا حديث عن "خفض التصعيد" في غزة
منذ3 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
"اليونيفيل" تحذر من خروج الوضع عن السيطرة جنوب لبنان
العرب والعالم
|
منذ 9 دقيقة
بايدن: نعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأميركيين في غزة
العرب والعالم
|
منذ 39 دقيقة
خسائر إسرائيل الاقتصادية تتفاقم بسبب حرب غزة
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
مشروع قرار روسي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
العرب والعالم
|
منذ3 ساعة
نتنياهو: الهجوم على غزة ليس سوى البداية
العرب والعالم
|
منذ3 ساعة
غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير
العرب والعالم
|
منذ3 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
أيام عصيبة توجب التكاتف
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية
ترجمات
|
منذ6 ساعة
لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة ؟
ترجمات
|
11 تشرين الأول 2023
الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية
ترجمات
|
22 آب 2023
الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"
ترجمات
|
10 تشرين الأول 2023
أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي
ترجمات
|
10 تشرين الأول 2023
لماذا تفشل الحركات الجماهيرية
ترجمات
|
09 تشرين الأول 2023