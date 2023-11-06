الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن ونتنياهو يبحثان إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال

أرشيفية
أرشيفية

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال في غزة، والوضع في الضفة الغربية، على ما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كربي.اضافة اعلان

وقال كيربي إن الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال والوضع في الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض قائلا إن واشنطن ستواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن هدنة مؤقتة في غزة ونحن في بداية المحادثات".

وذكر بيان لاحق للبيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا "إمكانية فترات توقف تكتيكية لتزويد المدنيين بفرص الخروج بأمان من مناطق القتال المستمر، لضمان وصول المساعدة إلى المدنيين المحتاجين".

وكرر الرئيس بايدن "دعمه الثابت لإسرائيل وحماية المواطنين الإسرائيليين من حماس وجميع التهديدات الأخرى، مع التأكيد أيضًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين أثناء العمليات العسكرية".

كما ناقش بايدن أيضا الوضع في الضفة الغربية وضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف. واتفقا على التحدث مرة أخرى في الأيام المقبلة. - سكاي نيوز
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