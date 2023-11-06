بايدن ونتنياهو يبحثان إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال

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بحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال في غزة، والوضع في الضفة الغربية، على ما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كربي.وقال كيربي إن الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال والوضع في الضفة الغربية.وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض قائلا إن واشنطن ستواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن هدنة مؤقتة في غزة ونحن في بداية المحادثات".وذكر بيان لاحق للبيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا "إمكانية فترات توقف تكتيكية لتزويد المدنيين بفرص الخروج بأمان من مناطق القتال المستمر، لضمان وصول المساعدة إلى المدنيين المحتاجين".وكرر الرئيس بايدن "دعمه الثابت لإسرائيل وحماية المواطنين الإسرائيليين من حماس وجميع التهديدات الأخرى، مع التأكيد أيضًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين أثناء العمليات العسكرية".كما ناقش بايدن أيضا الوضع في الضفة الغربية وضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف. واتفقا على التحدث مرة أخرى في الأيام المقبلة. - سكاي نيوز