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الثلاثاء 05 آذار 2024
2:30 ص
بايدن يتحدث عن مساعيه لوقف إطلاق النار بغزة لـ6 أسابيع
بايدن
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لن يتوقف عن الضغط حتى التوصل لاتفاق "يضمن إطلاق الرهائن ووقفا فوريا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع".
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