بايدن يتحدث عن مساعيه لوقف إطلاق النار بغزة لـ6 أسابيع

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لن يتوقف عن الضغط حتى التوصل لاتفاق "يضمن إطلاق الرهائن ووقفا فوريا لإطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع".