بايدن يخطط لإرسال مدير "CIA" للتوصل لاتفاق بين حماس والاحتلال

اضافة اعلان

قالت صحيفة واشنطن بوست، الخميس، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، سيلتقي في الأيام القادمة مسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين "بهدف التوصل لصفقة تبادل أسرى بين (حماس) والاحتلال".وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن مدير (CIA) "سيلتقي برئيسي الموساد والمخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر".وأوضحت أن "اللقاء يأتي من أجل التوصل إلى اتفاق طموح لإطلاق سراح الأسرى، ووقف طويل لإطلاق النار".ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و700 شهيد، وإصابة 63 ألفا و740 شخصا، في آخر حصيلة معلنة الأربعاء، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.