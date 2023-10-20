الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يرجّح عبور أولى المساعدات إلى غزة "خلال 24 إلى 48" ساعة

جو بايدن
بايدن
رجّح الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن تعبر أولى شاحنات المساعدات معبر رفح من مصر إلى غزة المحاصرة خلال اليومين المقبلين.
وقال بايدن "أعتقد أن أول 20 شاحنة ستعبر الحدود خلال الساعات الـ24 إلى 48 المقبلة"، مضيفا أنه حصل على تعهّد من إسرائيل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالسماح بمرور المساعدات ولكن "تعيّن إعادة تعبيد الطريق السريع نظرا إلى أنه كان في وضع سيء جدا".اضافة اعلان
وتفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة الجانب المصري من معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، حيث دعا إلى إدخال المساعدات بأسرع وقت ممكن إلى القطاع.
ووافقت إسرائيل على دخول المساعدات بطلب أميركي. إلا أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث قال صباحا أن "أول شحنة يفترض أن تبدأ بالدخول اعتبارا من يوم غد (السبت) على أقرب تقدير".
وفي كلمة ألقاها أمام البوابة المصرية لمعبر رفح، طلب غوتيربش تمكين شاحنات المساعدات من دخول غزة في أسرع وقت ممكن، قائلا "إننا نعمل بنشاط مع كل الأطراف، مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل... أن تتحرك هذه الشاحنات في أقرب وقت ممكن".
وأكد أن هناك "عمليات تحقق يجب أن تتم" قبل عبور الشاحنات ولكنها "يجب أن تتم بشكل فعال وسريع".
واشترطت إسرائيل التي تفرض حصارا على غزة منذ أكثر من 16 عاما، التأكد من عدم ذهاب المساعدات إلى حركة حماس، وأن تصل إلى "المدنيين" فقط "في جنوب غزة" الذي طلب الجيش من سكان القطاع الانتقال إليه.
وأزيلت كتل خرسانية أقامها المصريون بعد قصف إسرائيلي على حدودهم مع قطاع غزة المحاصر، كما ذكر مصدر أمني مصري لوكالة فرانس برس الجمعة.
وفي اليوم الرابع عشر من الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 4100 فلسطيني على الأقل، تقول الأمم المتحدة إن سكان غزة البالغ عددهم نحو 2,4 مليون نسمة - نصفهم من الأطفال - أصبحوا على شفير "كارثة"، بعد تشديد إسرائيل حصارها وقطع إمدادات الماء والكهرباء والوقود والغذاء عبر المعابر التي تربطها بقطاع غزة، بينما يقترب احتياطي الأغذية من النفاد.
وتنقل طائرات من جميع أنحاء العالم مساعدات غذائية وطبية منذ أيام إلى منطقة العريش المصرية، لكن لم يدخل أي من هذه الشحنات إلى غزة.
وكان الرئيس الأميركي أعلن أنه حصل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موافقة على "السماح بعبور ما يصل إلى عشرين شاحنة"، وهو عدد غير كافٍ، حسب الأمم المتحدة التي تقدّر احتياجات سكان غزة بما لا يقل عن مئة شاحنة يوميا.
وقبل الحرب كان 60% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدا إسرائيليا بقصف مستشفى القدس في غزة

منذ 31 دقيقة
MIT-Fighting-Misinformation_0

"طوفان الأقصى".. يفضح مزاعم مصداقية الإعلام الغربي

15 تشرين الأول 2023
دمار مبانٍ في غزة بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السبت

الصين تنسق مع مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين

11 تشرين الأول 2023
279558Image1-1180x677_d

الدفاع المدني بغزة: عاجزون عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة

11 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدا إسرائيليا بقصف مستشفى القدس في غزة

منذ 32 دقيقة
الرئيس المصري السيسي ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك -(وكالات)

السيسي لسوناك: النزوح من غزة سينهي القضية الفلسطينية تماما

منذ 47 دقيقة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

كتائب القسام تطلق سراح محتجزتين أميركيتين

منذ2 ساعة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: هجمات إسرائيل ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"

منذ2 ساعة
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيتونيا

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

منذ2 ساعة
2e972d3b-0a09-485d-9092-61f6d548ef97-1697097455

ارتفاع عدد الشهداء بغزة ليصل إلى 4137 شهيدا

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

كن غزيا

نادر رنتيسي |اليوم
ترجمات
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات |منذ 1 دقيقة
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات |منذ 2 دقيقة
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
 