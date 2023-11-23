الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يرفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر

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بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اتصالاً هاتفياً تلقاه السيسي من بايدن، تضمَّن تأكيد الرئيسين قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والحرص على مواصلة تطويرها في المجالات كافة.

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وفيما يتصل بالأوضاع في المنطقة، حرص الرئيس الأمريكي على توجيه الشكر إلى السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة، التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، مثمناً الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومؤكداً رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.


وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري أكد من جانبه أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع.


كما أكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين، واتفقا، في ختام الاتصال، على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وكالات 






















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