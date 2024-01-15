الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن: اتفاق يوقف القتال في غزة 7 أيام وإطلاق سراح 105 محتجزين

بايدن يزعم انسحاب حماس من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين

الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

 

زعم الرئيس الامريكي جو بايدن، أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط، قائلا: "من المؤسف أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط لكننا وشركاءنا لم نتوقف".اضافة اعلان

وأعلن بايدن مساء اليوم الأحد التوصل إلى إلى اتفاق يفضي إلى وقف القتال في غزة لمدة 7 أيام وإطلاق سراح 105 محتجزين.

وقال بايدن، إنّ ذلك جاء بالتنسيق والتوسط مع مصر وقطر وإسرائيل.

وأوضح انّ وزير خارجيته أنتوني بلينكن عاد الأسبوع الماضي إلى المنطقة بحثا عن طريق للمضي قدما إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

 وبحسبه فإنّ إدارته تتطلع إلى الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع قادة قطر ومصر و"إسرائيل" لإعادة جميع المحتجزين.

وتعهد بايدن مجددًا لجميع المحتجزين في غزة بالوقوف إلى جانبهم وأنه لن يتوقف أبدا عن العمل لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ulzqYR8l0JQQPYcH3gXFKWJgeTiYFlgKxOac7zVH

رسالة القسام الجديدة "حكومتكم تكذب" تشعل الشارع الإسرائيلي

منذ 10 دقيقة
واحدة من التظاهرات بالولايات المتحدة المنددة بالدعم الأميركي لعدوان الاحتلال على غزة -(وكالات)

جرائم إبادة بتواطؤ غربي تسقط قناع الاحتلال الزائف

منذ3 ساعة
مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو

استمرار العدوان على غزة يعمق الخلافات والشرخ داخل الكيان المحتل

منذ3 ساعة
محور فيلادلفيا بغزة

"غزة منزوعة السلاح".. مراد الاحتلال من محور فيلادلفيا بغزة

منذ3 ساعة
جثامين لشهداء في قطاع غزة

"الأورومتوسطي": 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح

منذ3 ساعة
1705256108794

فريدريك العاشر يعتلي عرش الدنمارك بعد تنازل والدته الملكة مارغريت

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

100 يوم صمود ومقاومة

جهاد المنسي |اليوم

مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة

أحمد عوض |اليوم

الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شرق أوسط.. النسخة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

الركمجة السياسية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات | منذ3 ساعة
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات | منذ3 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
 