بايدن يزعم انسحاب حماس من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين

زعم الرئيس الامريكي جو بايدن، أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط، قائلا: "من المؤسف أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط لكننا وشركاءنا لم نتوقف". اضافة اعلان



وأعلن بايدن مساء اليوم الأحد التوصل إلى إلى اتفاق يفضي إلى وقف القتال في غزة لمدة 7 أيام وإطلاق سراح 105 محتجزين.



وقال بايدن، إنّ ذلك جاء بالتنسيق والتوسط مع مصر وقطر وإسرائيل.



وأوضح انّ وزير خارجيته أنتوني بلينكن عاد الأسبوع الماضي إلى المنطقة بحثا عن طريق للمضي قدما إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.



وبحسبه فإنّ إدارته تتطلع إلى الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع قادة قطر ومصر و"إسرائيل" لإعادة جميع المحتجزين.



وتعهد بايدن مجددًا لجميع المحتجزين في غزة بالوقوف إلى جانبهم وأنه لن يتوقف أبدا عن العمل لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم.