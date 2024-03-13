بايدن يضمن ترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الانتخابات

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حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدد كاف من أصوات المندوبين، الثلاثاء، ليضمن ترشيح الحزب الديمقراطي له، مع اقتراب مواجهة سلفه دونالد ترامب، فيما ستكون أول مواجهة للمرة الثانية على التوالي في لانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ نحو 70 عاما.وكان بايدن بحاجة إلى أصوات 1968 مندوبا للفوز بالترشيح، وقالت شركة إديسون للأبحاث إنه تجاوز هذا الرقم مساء الثلاثاء، مع بدء ظهور نتائج الانتخابات التمهيدية في جورجيا، قبل النتائج المتوقعة من مسيسيبي وولاية واشنطن وجزر ماريانا الشمالية والديمقراطيين الذين يعيشون في الخارج.ومن المتوقع أن يفوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في وقت لاحق، إذ تجري أربع ولايات انتخابات، بما فيها جورجيا التي يواجه فيها ترامب اتهامات جنائية بسبب مساعيه لإلغاء نتائج الولاية في اقتراع 2020.والنتيجة محددة سلفا بشكل أساسي، بعد أن أنهى آخر منافسي ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حملتها الرئاسية بعد أداء ترامب المهيمن الأسبوع الماضي، عندما فاز في 14 من أصل 15 انتخابات على مستوى الولاية.وتعهد ترامب بالإفراج عن "الرهائن" من مهاجمي مبنى الكابيتول مطلع العام 2021، بحال فوزه بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" الاثنين: "إن الإجراءات الأولى التي سأتخذها بصفتي الرئيس المقبل ستكون إغلاق الحدود" مع المكسيك، و"الإفراج عن رهائن السادس من كانون الثاني/ يناير المسجونين ظلما".واقتحم أنصار الرئيس السابق مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، بدفع من اتهاماته بحصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسرها لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، وسعيا لعدم تثبيت نتائج هذه الانتخابات رسميا.وتمّ توجيه الاتهام إلى أكثر من 1350 شخصا بالضلوع في الاعتداءات على الكابيتول، وفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الأسبوع الماضي. وصدرت أحكام بالسجن بحق نحو 500 منهم.وسبق لترامب (77 عاما) أن تطرّق إلى يومه الأول المفترض في البيت الأبيض بعد انتخابات 2024، متعهدا خلال لقاء تلفزيوني في كانون الأول/ ديسمبر بألا يتصرف كديكتاتور "سوى في اليوم الأول" من ولايته الرئاسية الجديدة.كما أنها ليست المرة الأولى التي يعتبر فيها ترامب المسجونين على خلفية هجوم الكابيتول بمثابة "رهائن"، أو يعتبر أنه يجب أن يتم الإفراج عنهم.