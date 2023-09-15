بايدن يلتقي نتنياهو في نيويورك الأسبوع المقبل

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سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان.وقال ساليفان في تصريح للصحفيين الجمعة، إن الرجلين سيبحثان في "القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفي رؤية لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا واندماجا" وسيتبادلان وجهات النظر حول "كيفية التصدي بفاعلية لإيران وردعها".وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أنه سيزور الولايات المتحدة، أحد أبرز حلفاء إسرائيل، من دون الإشارة إلى أي لقاء مع أي مسؤولين أميركيين، وهو أمر غير اعتيادي لدى زيارة مسؤولين إسرائيليين للبلاد.وكان بايدن وجّه انتقادات للتعديلات القضائية التي تسعى الحكومة اليمينية التي يرأسها نتنياهو لإقرارها التي يصفها معارضون بأنها تهديد للديمقراطية الإسرائيلية.ولم يتلق نتنياهو دعوة لزيارة البيت الأبيض منذ عودته إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر على رأس حكومة وصفها بايدن بأنها "إحدى الأكثر تطرفا" في التاريخ الإسرائيلي.في تموز/يوليو أعلن البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو "سيلتقيان في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.أ ف ب