بايدن يوجه دعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن

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الولايات المتحدة - قال البيت الأبيض أول من أمس إن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا بنيامين نتنياهو لزيارة رسمية للولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الحالي.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بعد مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو "سيكون هناك اجتماع بينهما هنا في الولايات المتحدة في وقت ما في الخريف".وأضاف المسؤول الأميركي أن المكالمة بين بايدن ونتنياهو لا تعني أن قلق واشنطن انخفض بشأن التعديلات القضائية والممارسات المتطرفة من قبل بعض أعضاء الحكومة في إسرائيل.وأوضح كيربي أن نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعتذرا عن "التعليقات السخيفة" التي كانت أشارت إلى تدخل أميركي في الشأن الإسرائيلي الداخلي.وفي سياق آخر، كشف كيربي عن أن بايدن أعرب لنتنياهو عن قلقه من استمرار التوسع الاستيطاني، وطالبه بتجنب الخطوات أحادية الجانب.من جهته، قال ديوان رئاسة الوزراء الاسرائيلية في بيان إن الرئيس بايدن وجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة البيت الأبيض قريبا، موضحا أن الطرفين حثا على التغييرات في الجهاز القضائي، وأن نتنياهو وعد بمحاولة التوصل إلى تسوية خلال عطلة الكنيست.وجاء الاتصال الهاتفي قبل توجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مساء أول من أمس إلى الولايات المتحدة، حيث سيخاطب جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس الأميركي.وكان بايدن قد وصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تطرفا" على الإطلاق، كما انتقد خطة التعديلات القضائية وسياستها في القدس والضفة الغربية.-(وكالات)