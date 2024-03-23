الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن يوقع على ميزانية مؤقتة توافق على مساعدات لإسرائيل

الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على حزمة الميزانية التي تم التفاوض عليها في الكونغرس.


وكان الكونغرس قد أقر مقترح ميزانية مؤقتة يوافق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل ويوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى مارس/ آذار 2025.

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وتحافظ الميزانية المؤقتة، التي يدعمها كل من الديمقراطيين والجمهوريين، على زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل، ما يمنع إغلاق الحكومة.


وتخصص الميزانية المؤقتة 3.8 مليارات دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية.


وهناك حزمة أخرى معلقة بقيمة 95 مليار دولار، تخصص 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل.-(وكالات)

 

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