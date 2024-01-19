الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء عودة خدمة الاتصالات تدريجيا في مناطق من قطاع غزة

000_33ZD9H2_0-scaled-1-1536x1024
بدء عودة خدمة الاتصالات تدريجيا في مناطق من قطاع غزة
أعلنت شركة الاتصالات في السلطة الفلسطينية، مساء الجمعة، بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقالت الشركة، إن "طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية، التي سببها العدوان المتواصل على القطاع".اضافة اعلان
وأضافت أنه "بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمها تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير".
وذكرت أن "اثنين من طواقمها الفنية استشهدا خلال عملية الإصلاح الأخيرة، جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد موظفي الشركة الشهداء إلى 14".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر على غزة، إلى ارتقاء 24 ألفا و762 شهيدا، وإصابة 62 ألفا و108 أشخاص، إضافة إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات دولية وأممية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شبان فلسطينيون يسعفون مصابا جراء القصف في قطاع غزة - (وكالات)

"الإبادة الجماعية" تتواصل في غزة.. أكثر من ألف شهيد في أسبوع

منذ 53 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عهد نتنياهو انتهى وانفجار سياسي صهيوني قريبا

منذ 53 دقيقة
أطفال فلسطينيون يلعبون بجوار مخيم للنازحين في جنوب القطاع.-(وكالات)

فلسطينيون بمحور فيلادلفيا: نعيش أكثر من "نكبة" ولن نهاجر لسيناء

منذ 53 دقيقة
عدد قتلى "جيش" الاحتلال ارتفع إلى 102 قتيل، منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 19 جنديا خلال 24 ساعة

منذ2 ساعة
1705685458577

المرصد الأورومتوسطي: أكثر من ألف شهيد في غزة بأسبوع

منذ2 ساعة
‏متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين فوق جسر وستمنستر في لندن، ويظهر خلفهم مقر مجلسي البرلمان البريطاني - (وكالات)‏

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-2)

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الحرب تدخل منحنى جديدا

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا أكثر؟

نادر رنتيسي |اليوم

الأرض ليست بخير والأسوأ قادم

خالد دلال |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 