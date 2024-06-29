 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

جانب من سير عملية التصويت في العاصمة الإيرانية طهران (الفرنسية)
جانب من سير عملية التصويت في العاصمة الإيرانية طهران (الفرنسية)
أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية مساء الجمعة، انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك بعد تمديد التصويت حتى الساعة الـ12 (منتصف الليل) بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت غرينتش).اضافة اعلان

وجاء التمديد للمرة الثالثة بسبب كثافة الإقبال بعد أن كان قُرر إغلاق مكاتب الاقتراع عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وأفادت تقارير بأن مراكز الاقتراع في العاصمة طهران شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي أدلى بصوته، داعيا الإيرانيين إلى "الاقتراع بكثافة في هذا الاختبار السياسي المهم والضروري لنظام الجمهورية الإسلامية".

وقال رئيس البرلمان السابق علي مطهري إن الانتخابات تعتبر مؤشرا على الدعم الشعبي للنظام السياسي والإدارة في أي بلد حول العالم.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف إن عملية الاقتراع في الانتخابات لم تواجه أي مشاكل، علما أن نحو 61 مليون ناخب تمت دعوتهم للاقتراع.

ويتنافس 4 مرشحين على المنصب، 3 منهم يدعمهم التيار المحافظ؛ وهم محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي ومصطفى بورمحمدي، في حين يدعم الإصلاحيون المرشح الرابع مسعود بزشكيان، وجميعهم في الخمسينيات أو الستينيات من العمر.


التقديرات الأولية

ومن المنتظر أن تنشر التقديرات الأولى لنتائج الانتخابات قبل فجر اليوم السبت، على أن تعلن النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم أو في موعد أقصاه الأحد.

وفي حال لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50% فإن المرشحَيْن اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيتنافسان في الجولة الثانية التي ستنطلق في 5 تموز/ يوليو المقبل والفائز فيها سيصبح الرئيس التاسع للبلاد.

وتأتي الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 أيار/ مايو الماضي. (الجزيرة نت)
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