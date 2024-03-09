"بدون اسم ولا أم".. حكاية طفلة غزاوية ولدت من رحم الموت

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غزة- تنتظر طفلة فلسطينية لا تحمل اسمًا، ولا تعرف مصير عائلتها، على سريرٍ داخل قسم الرعاية المتوسطة في حضانة الأطفال بمشفى شهداء الأقصى شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وأبصرت هذه الطفلة البالغة من العمر 77 يومًا، النور قبل أوانها في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جراء استشهاد والدتها هنادي أبوعمشة، بعد إصابتها بجراح بالغة في قصف صهيوني.ويجهل الأطباء مصير عائلة الطفلة فلم يحضر أحدٌ منهم للاطمئنان عليها طوال مدة مكوثها في المشفى، وفق الحكيمة وردة العواودة.وتقول العواودة التي تعمل في قسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى شهداء الأقصى: "ولدت الطفلة في 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد إصابة الأم النازحة في إحدى مدارس مخيم النصيرات في الرأس، جراء قصف الاحتلال نقلت على إثرها لمستشفى العودة واستشهدت وهي حامل".وتضيف العواودة: "أجرت الطواقم الطبية عملية ولادة قيصرية للأم الحامل على الفور في قسم الاستقبال لإنقاذ حياة الجنين".ولدت الطفلة في حينه، بحسب العواودة، وكانت جميع العلامات الحيوية متوقفة، وأجرى الطاقم الطبي عملية انعاش للقلب والرئة في مستشفى العودة، فعادت الطفلة إلى الحياة.وتوضح أن حاجة الطفلة لمزيد من الرعاية الطبية التي تفتقر إليها مستشفى العودة في ظل حالة الضغط الشديد بفعل تزايد عدد الشهداء والجرحى في المحافظة الوسطى، تطلب نقلها الى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح (وسط).ونقلت الطفلة الرضيعة إلى مشفى شهداء الأقصى وأُدخلت قسم العناية المركزة، ووضعت تحت أجهزة التنفس الصناعي وكانت حالتها صعبة للغاية.وتبين العواودة أن الطفلة كانت تعاني وما تزال من نقص الأكسجين نتيجة استشهاد الأم وولادتها بعد انقطاع الاكسجين عنها في رحم والدتها.وتحسنت حالة الطفلة بعد أسبوعين من دخول العناية المركزة، وكان ذلك بمثابة معجزة إلهية، ونقلت بعد ذلك إلى قسم الرعاية المتوسطة.وتشير العواودة إلى أنها أصبحت تتنفس بشكل طبيعي بدون أكسجين وترضع حليبًا صناعيًا بشكل كامل وتقدم لها الرعاية المناسبة.وتبين أن والد الطفلة كان حاضرًا في أول أيام دخلت فيه الطفلة إلى العناية المركزة، لكن طوال هذه المدة لم يسأل عنها أحد، ولم يأت أي شخص لزيارتها.وتعرب عن حزنها الشديد تجاه هذه الطفلة اليتيمة التي حرمت حنان الأم والرضاعة الطبيعية، وتقول: "نشعر جميعًا كزملاء عاملين داخل القسم أن هذه الطفلة طفلتنا، والجميع يقدم لها الرعاية اللازمة".وتوضح العواودة أن حالة الطفلة تحسنت ومن المفترض أن تغادر المستشفى لكن أحدًا من عائلتها لم يأت لزيارتها أو الاطمئنان عليها، ومصيرهم مجهول.وتبين أن العاملين في القسم أطلقوا عليها اسم "سُميّة" تيمنًا بإحدى زميلاتهم التي استشهدت في قصف استهدف مخيم البريج بالمحافظة الوسطى.ومنذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) 2023، يشنّ الاحتلال حربا مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".-(وكالات)