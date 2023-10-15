الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

برا وبحرا وجوا.. إسرائيل تستعد لشن هجوم واسع على غزة

جيش-الاحتلال
جيش الاحتلال
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن استعداد لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية التي تشمل هجومًا متكاملاً ومنسقًا من الجو والبحر والبر، وذلك بعد إعلان إسرائيل حالة الحرب الذي أعقب عملية طوفان الأقصى الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.اضافة اعلان

وتحدث بيان لجيش الاحتلال، عن استكمال تعبئة قوات الاحتياط الذي يشمل مئات الآلاف من الجنود، مضيفاً: "تنتشر كتائب وجنود الجيش في جميع أنحاء البلاد وهم على استعداد لزيادة الاستعداد للمراحل المقبلة من الحرب - مع التركيز على عملية برية كبيرة".

وقال البيان، إن قسم الأسلحة البرية وقسم التكنولوجيا واللوجستيات يعمل حاليًا على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال. وكجزء من الإعداد اللوجستي، أنشأ القسم مراكز لوجستية أمامية بهدف السماح للقوات المقاتلة لتجهيز نفسها بسرعة وبطريقة تتكيف مع احتياجاتها".

وأشار جيش الاحتلال إلى نقل الأدوات اللازمة للقتال إلى موقع تمركز القوات في الأيام الأخيرة، وفي هذه المرحلة تعمل الوحدات المختلفة التابعة لشعبة التكنولوجيا واللوجستيات على استكمال تأهيل الأدوات ومعداتها بوسائل قتالية متطورة حسب الحاجة، بحسب البيان. وكالات 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
652b104a4236044ce57925d5

البنتاغون يحرك حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط

منذ 2 دقيقة
374319

بايدن: نعمل مع مصر وإسرائيل والأردن والأمم المتحدة لاستئناف تدفق المساعدات

منذ 25 دقيقة
1081811287_0_160_3072_1888_1920x0_80_0_0_2fc64fedaa0b6840aa9c793c44d5b106

ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان على غزة

منذ 39 دقيقة
Doc-P-470628-638329140724899638

إسرائيل تقصف مطار حلب الدولي بسوريا وتخرجه عن الخدمة

منذ2 ساعة
شبان غزيون يحيطون بدبابة للاحتلال الإسرائيلي أعطبتها المقاومة الفلسطينية أول أيام الاجتياح لغلاف غزة - (وكالات)

أدوات قتالية سخرتها المقاومة الفلسطينية بحرفية عالية في هجومها على الاحتلال

منذ2 ساعة
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة للمناطق الجنوبية في القطاع بعد تكثيف الاحتلال قصف مناطقهم-(وكالات)

هل يفلح العرب بمنع تهجير ثالث للفلسطينيين؟

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما تخطط له إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

كيف طمأن الرئيس بايدن الفلسطينيين؟

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الترانسفير.. ليس مجرد أمنية!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن الغذاء والدواء

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأدوات الحقوقية لمواجهة انتهاكات إسرائيل إعلاميا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 