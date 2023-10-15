برا وبحرا وجوا.. إسرائيل تستعد لشن هجوم واسع على غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن استعداد لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية التي تشمل هجومًا متكاملاً ومنسقًا من الجو والبحر والبر، وذلك بعد إعلان إسرائيل حالة الحرب الذي أعقب عملية طوفان الأقصى الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.وتحدث بيان لجيش الاحتلال، عن استكمال تعبئة قوات الاحتياط الذي يشمل مئات الآلاف من الجنود، مضيفاً: "تنتشر كتائب وجنود الجيش في جميع أنحاء البلاد وهم على استعداد لزيادة الاستعداد للمراحل المقبلة من الحرب - مع التركيز على عملية برية كبيرة".وقال البيان، إن قسم الأسلحة البرية وقسم التكنولوجيا واللوجستيات يعمل حاليًا على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال. وكجزء من الإعداد اللوجستي، أنشأ القسم مراكز لوجستية أمامية بهدف السماح للقوات المقاتلة لتجهيز نفسها بسرعة وبطريقة تتكيف مع احتياجاتها".وأشار جيش الاحتلال إلى نقل الأدوات اللازمة للقتال إلى موقع تمركز القوات في الأيام الأخيرة، وفي هذه المرحلة تعمل الوحدات المختلفة التابعة لشعبة التكنولوجيا واللوجستيات على استكمال تأهيل الأدوات ومعداتها بوسائل قتالية متطورة حسب الحاجة، بحسب البيان. وكالات