الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

برلمان جنوب إفريقيا يصوت بالإجماع على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

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برلمان جنوب افريقيا

صوت برلمان جنوب إفريقيا لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان الذي يشنه على قطاع غزة المحاصر.

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وذكرت قناة “تشانيل أفريكا” المحلية أن “برلمان جنوب إفريقيا صوت بالإجماع على إغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية معها”.


ويأتي التصويت بعد بيان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في الاجتماع الاستثنائي لقمة دول مجموعة بريكس نقلته وكالة تاس الروسية أدان فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووصفه بأنه “إبادة جماعية وجرائم حرب”. وكالات

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