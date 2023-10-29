برنامج الأغذية العالمي: وضع المدنيين في غزة كارثي

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قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي مكين إن وضع المدنيين في غزة كارثي والناس في حاجة ماسة إلى إطعام أسرهم.وجددت مكين الدعوة إلى الوصول الآمن ومن دون عوائق للمساعدات والوقود.من جانبها، طالبت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب بوقف إطلاق نار إنساني وبإيصال المساعدات للمدنيين في غزة.