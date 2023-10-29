الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

برنامج الأغذية العالمي: وضع المدنيين في غزة كارثي

WhatsApp Image 2023-10-29 at 2.54.45 PM
وضع المدنيين في غزة كارثي
قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي مكين إن وضع المدنيين في غزة كارثي والناس في حاجة ماسة إلى إطعام أسرهم.

وجددت مكين الدعوة إلى الوصول الآمن ومن دون عوائق للمساعدات والوقود.اضافة اعلان

من جانبها، طالبت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب بوقف إطلاق نار إنساني وبإيصال المساعدات للمدنيين في غزة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-29 at 3.12.29 PM

الصباح: غزة تواجه حربا انتقامية ونشهد جرائم حرب على مدى 23 يوما

منذ2 ساعة
AH5md

عائلات أسرى الاحتلال بغزة تطالب بصفقة تشمل "الكل مقابل الكل"

منذ3 ساعة
تزن الواحدة من جرافات تيدي بير حوالي 62 طناً، بينما يبلغ ارتفاعها 4 أمتار، وعرضها وطولها 8 أمتار

Teddy Bear.. الجرافة التي يعول عليها الاحتلال لاجتياح غزة براً

منذ4 ساعة
elaosboa97136-scaled

شهداء وجرحى في غارات جوية عنيفة على قطاع غزة

منذ13 ساعة
thumbs_b_c_3e399d2c9f35cdc16c35bc69f7764329

اشتباكات عنيفة على حدود قطاع غزة

منذ14 ساعة
371114

الصليب الأحمر الدولي: يجب إنهاء المعاناة الكارثية في غزة فورا

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الملكة رانيا في مرمى الإعلام الغربي

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

حرب تلد حربا أكبر

ماهر أبو طير |اليوم

"المدنيون" في السياق الاستعماري-الاستيطاني (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

استعادة الثقة المالية الدولية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن دولة حق

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

فاصل ونواصل قصف غزة!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات | منذ20 ساعة
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات | منذ20 ساعة
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 