الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لغزة

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بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لغزة
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الهدنة الإنسانية "أمر بالغ الأهمية لإنهاء محنة الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة".

وشكر سوناك قطر ومصر وغيرهما "على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة".اضافة اعلان
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون -اليوم الجمعة- إن بلاده ستقدم 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) أخرى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك خلال توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة.
وسيلتقي كاميرون زعماء فلسطينيين ووكالات إغاثة، وكان التقى أمس الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال كاميرون في بيان "نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن. وسيسمح التوقف المؤقت في القتال أيضا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".
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