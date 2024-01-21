الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بريطانيا توفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بـ50 طلعة فوق غزة

بريطانيا توفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بـ50 طلعة فوق غزة
بريطانيا توفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بـ50 طلعة فوق غزة

ذكرت صحيفة استقصائية بريطانية السبت أن سلاح الجو البريطاني نفذ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء قطاع غزة لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.اضافة اعلان
وأضافت صحيفة "دكلاسيفايد يو كي" (Declassified UK)، وهي تعمل في إجراء أبحاث حول عمل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية أن طائرات بريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية جنوبي إدارة قبرص الرومية، وقامت بـ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء غزة منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بواقع طلعة واحدة يوميا، لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن الجيش البريطاني استخدم في طلعاته الجوية طائرات من طراز "شادو آر1" (Shadow R1) المستخدمة في مجالي الاستطلاع والمراقبة.
وأوضحت أن أولى الطلعات الجوية البريطانية فوق غزة بدأت في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأجرت 3 طلعات يوم 3 يناير/كانون الثاني الحالي، استمرت كل منها 6 ساعات.
وذكرت الدفاع البريطاني في بيان يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه سيتم إجراء رحلات استطلاعية فوق غزة "لتوفير معلومات استخباراتية لإسرائيل بهدف دعم عملية إنقاذ الأسرى في غزة".
يشار إلى أن صحيفة "دكلاسيفايد يو كي" كانت قد ذكرت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن طائرات عسكرية أميركية وبريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري جنوبي قبرص لمساعدة إسرائيل، وأن 33 رحلة عسكرية جوية تمت بين أكروتيري وتل أبيب، بينها طائرات شحن من طراز "سي 17إيه" (C-17A) في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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