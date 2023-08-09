الأربعاء 09 آب 2023
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بريطانيا توقع اتفاقا مع تركيا للتصدي للهجرة غير الشرعية

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مهاجرون غير الشرعيين

أعلنت بريطانيا عن إبرامها اتفاقاً مع تركيا لتعزيز التعاون بينهما بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبرها في طريقهم إلى أوروبا.اضافة اعلان
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن الاتفاق الجديد يشمل دعم المملكة المتحدة لمركز جديد مقره في تركيا ستقوم بإنشائه الشرطة الوطنية التركية من أجل تبادل الخبرات في كلا البلدين فيما يتعلق بالأنشطة التي تهدف إلى تعطيل الشبكات الإجرامية التي تنظم الرحلات غير المشروعة.
وأكد البيان أن المملكة المتحدة وتركيا ستسعيان أيضا إلى تحقيق أهداف مشتركة على المستوى الدولي ومتعدد الأطراف لمنع حركات الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
-- (بترا)
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