الجمعة 17 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بريطانيا: فنانون يقاطعون مهرجاناً موسيقياً دعما لغزة

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بريطانيا: فنانون يقاطعون مهرجاناً موسيقياً دعما لغزة

انسحب 126 فنانا وفرقة موسيقية من المشاركة في مهرجان موسيقي في مدينة برايتون في جنوب إنجلترا دعماً منهم لحملة مقاطعة بنك "باركليز" البريطاني الذي يرعى المهرجان.

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وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن 126 من الفرق الموسيقية والفنانين الذين كان يُفترض بهم أن يشاركوا في مهرجان "غريت إسكايب"، انضموا إلى حملة "باندز بويكوت باركليز"، أي "الفرق تقاطع باركليز"، لصلاته بشركات الأسلحة الإسرائيلية.
ووفق "حملة التضامن مع فلسطين"، فإن بنك باركليز الذي يرعى المهرجان لديه أكثر من 6.1 مليار جنيه استرليني في شكل قروض واكتتاب لتسع شركات إسرائيلية تصنع الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على غزة.

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