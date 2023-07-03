الإثنين 03 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بسبب المادة 5.. لماذا يصعب انضمام أوكرانيا للناتو؟

اوكرانيا وحلف الناتو
اوكرانيا وحلف الناتو

تواصل أوكرانيا الضغط على حلفائها الغربيين في مسعى للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي، في وقت اعتبر مراقبون وخبراء أن العديد من العقوبات تحول دون تنفيذ رغبة كييف في الوقت الراهن، على رأسها اعتراضات بعض دول الناتو، فضلًا عن التخوف من تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف، مما يدفع إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.اضافة اعلان

وفي مقابلة مع صحيفة صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، من عدم قبول أوكرانيا في الناتو بعد انتهاء الحرب مع روسيا، معتبرًا ذلك بمثابة "انتحار لأوروبا".
وتأتي تصريحات كوليبا قبل قمة حلف شمال الأطلسي التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري، حيث يكون طلب كييف للعضوية أكثر نقاط النقاش حساسية من الناحية السياسية.

وتتطلع أوكرانيا إلى الحصول على التزام من الحلف بشأن تطلعاتها لحلف شمال الأطلسي، لكن عددا من الدول الأعضاء يعتقدون أن نقاشا جادا بشأن عضوية أوكرانيا لا يمكن أن يتم إلا بعد انتهاء الحرب على أراضيها مع روسيا.

وهذا ما ذهب إليه المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي شدد على أن قمة الناتو في فيلنيوس يجب أن تركز على تعزيز القوة العسكرية لأوكرانيا بدلا من مناقشة انضمام كييف للحلف.

ضغط أوكراني

قال وزير الخارجية الأوكراني إنه "بعد انتهاء الحرب، سيكون من الانتحار بالنسبة لأوروبا عدم قبول أوكرانيا في الناتو؛ لأن ذلك سيعني أن خيار الحرب سيظل مفتوحا".

أوضح كوليبا أن "الطريقة الوحيدة لغلق الباب أمام العدوان الروسي على أوروبا ككل هي قبول أوكرانيا في الناتو، لأن روسيا لن تجرؤ على تكرار هذه التجربة مرة أخرى".

لدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رؤية لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، وكذلك الاتحاد الأوروبي، بمجرد نجاحها في التصدي للقوات الروسية وإجبارها على الرحيل عن أراضيها.

قالت المندوبة الدائمة لأوكرانيا لدى الناتو، ناتاليا غاليبارينكو، إن كييف تسعى إلى "نوع من الدعوة-أو على الأقل التزام-للنظر في الإطار الزمني وطرق العضوية" في قمة فيلنيوس.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عبر عن دعم بلاده لـ"تعزيز المشاركة السياسية لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي من خلال إنشاء مجلس الناتو وأوكرانيا لتفعيل التعاون العملي في قطاع الدفاع".

تخوف من المادة 5

وعلى الرغم من بعض الدعم الذي تظهره دول الأطلسي من حيث المبدأ بشأن الطلب الأوكراني المتكرر، يظل الجدول الزمني غامضا، إذ أن دخول كييف إلى الحلف قد يسبّب تصعيدا في النزاع لأن روسيا تعتبر مثل هذا التوسع خطا أحمر، خاصة مع ما تضمنه المادة الـ5 من مواجهة مباشرة للحلف حال تعرض أي دولة لنزاع مُسلّح.

وتنص المادة الخامسة من ميثاق حلف "الناتو"، على أن "أي هجوم أو عدوان مُسلّح ضد طرفٍ منهم (الناتو)، يعتبر عدوانًا عليهم جميعًا، ومِن حقّهم الردّ باتخاذ الإجراءات التي يراها الحلف بقيادة واشنطن ضرورية على الفور، بشكل فردي وبالتوافُق مع الأطراف الأخرى، بما في ذلك استخدام قوة السلاح، لاستعادة والحفاظ على أمن منطقة شمال الأطلسي".

تجدد الاشتباكات في الخرطوم

تمديد إغلاق المجال الجوي بالسودان.. وتحذير من اغتيال الكوادر الطبية 01 تموز 2023

جانب من احتجاجات فرنسا أمس-(وكالات)

بعد 4 ليال من الصدامات بفرنسا.. الأمن يعتقل المئات 01 تموز 2023

دبلوماسيون أوروبيون يطلعون على هجمات المستوطنين في ترمسعيا-(وكالات)

الاحتلال يكافئ إرهاب المستوطنين بالبناء في المستوطنات 01 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-01 at 3.29.22 PM

مقتل نائل الذي أشعل فرنسا.. كلماته الأخيرة وتفاصيل من حياته 01 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
649fd0bd2a54a

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية زار أوكرانيا سرا

01 تموز 2023
Doc-P-460278-638237331448607579

بابا الفاتيكان: يبدو ان الحرب في أوكرانيا لن تنتهي

30 حزيران 2023
2022-637972757687394990-739

روسيا وأوكرانيا.. تطور عسكري جديد قد يغير شكل القتال

23 حزيران 2023
000_323X4VA_0

روسيا تكبّد أوكرانيا خسائر فادحة وتكافئ من يدمر آليات غربية

16 حزيران 2023
اقرأ أيضا
رئيس شبه جزيرة القرم

روسيا تحبط محاولة لاغتيال رئيس شبه جزيرة القرم

منذ5 ساعة
مستوطنون مسلحون خلال هجماتهم على مناطق الفلسطينيين - (وكالات)

تدخل خطير بشؤون الأوقاف.. إغلاق أبواب "الأقصى" مخطط الاحتلال لتغيير واقعه

منذ20 ساعة
جانب من احتجاجات فرنسا أمس-(وكالات)

هل تفرض الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ لاحتواء غضب الشارع؟

منذ20 ساعة
فاغنر

بعد أزمة فاغنر.. ما هي موجهات "الصراع الرباعي" حول أفريقيا؟

منذ20 ساعة
Fz9obCbWcAIVcNp

فرنسا تطلب المساعدة من إسرائيل للتصدي للاحتجاجات الشعبية

منذ21 ساعة
Fz93B_4X0AE4ez_

موت مفجع وجريمة تهز لبنان.. الطفلة لين تتعرض للاعتداء والنزيف حتى الموت

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 يهددون أمنهم بأيديهم

ماهر أبو طير |اليوم

تطرف مستفحل في تل ابيب

جهاد المنسي |اليوم

الموعد القريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

اتحاد الكرة.. ماذا يفعل؟

خالد خطاطبة |اليوم

أفكار خطيرة على الأردن وفلسطين

سميح المعايطة |اليوم

إعلام جدليات الدجل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات | منذ20 ساعة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 