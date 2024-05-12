الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بطلب فلسطيني.. الفيفا يناقش عضوية "إسرائيل" 17 الجاري

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد، أنه سيناقش طلب الاتحاد الفلسطيني بعزل عضوية "إسرائيل" خلال اجتماع الكونغرس بتاريخ 17 من شهر أيار/ مايو الحالي في بانكوك.اضافة اعلان

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم طلب من الاتحاد الدولي (فيفا) فرض عقوبات "فورية ومناسبة" على الأندية والمنتخبات الإسرائيلية "ردا على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في غزة"، و"استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب".

وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان أصدره خلال شهر آذار/ مارس الماضي على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن المقترح الذي أيدته 6 اتحادات أعضاء أرسله في 11 آذار/ مارس، ليضعه الاتحاد الدولي على جدول أعمال اجتماع جمعيته العمومية المقررة في بانكوك التايلندية في 17 أيار/ مايو.

وأشار البيان إلى "استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.. وتدمير مرافق كرة قدم".

ودعا الاتحاد الفلسطيني إلى "التصدي دون تأخير" لما وصفه بـ"الانتهاكات المستمرة لأنظمة فيفا من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم" متمثّلة "في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية، ضمن الدوري الإسرائيلي.. وهي الأراضي التي ينتمي لها اتحاد الكرة الفلسطيني".

واعتبر الاتحاد أن ذلك "يُعدّ انتهاكا للعديد من قوانين فيفا، وأن هذا الدمج يعترف صراحة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والتزامات فيفا".

وكان الاتحاد الفلسطيني أثار قضية أندية المستوطنات الإسرائيلية، أكثر من مرة. وجدّد في بيانه هذا مرة أخرى "تأكيده على أن المفاوضات والاقتراحات والنهج المرن قد أثبتت عدم فعاليتها في معالجة هذه الانتهاكات".

في المقابل، قال المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي شلومي بارزيل: "التزم الاتحاد الإسرائيلي دوما بأنظمة فيفا وسيفعل ذلك دوما". (وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا قال نتنياهو عن صفقة التبادل؟

30 نيسان 2024
إصابة جندي إسرائيلي في معارك غزة

إصابة جندي إسرائيلي بهجوم على ميرون

28 نيسان 2024
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش - (أرشيفية)

وزير المالية الإسرائيلي: يجب إسقاط السلطة الفلسطينية

25 نيسان 2024
مجموعة من موظفي الأونروا في غزة - (أرشيفية)

بلجيكا تقر حزمة تمويل متعددة السنوات لـ"الأونروا"

19 نيسان 2024
اقرأ أيضا
فلسطيني يرفع السبابة خلال نقله بعد إصابته بغارات الاحتلال على شمال قطاع غزة.

شهداء وجرحى في غارات عنيفة للاحتلال على شمال قطاع غزة

منذ9 ساعة
مظاهرة دعما لغزة أمام مبنى الكونغرس الأميركي

"كناري ميشن" موقع مؤيد لإسرائيل يستهدف الطلاب المناصرين لفلسطين

منذ9 ساعة
الاسعاف الاسرائيلي

إصابة 3 إسرائيليين في عسقلان

منذ10 ساعة
جزء من الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

حماس: عمليات إسرائيل الجديدة في غزة تؤكد استمرارها بحرب الإبادة

منذ11 ساعة
متظاهرون ينظمون مسيرة للاحتجاج على مشروع قانون بشأن "العملاء الأجانب" في تبليسي، جورجيا، 11 مايو 2024. (رويترز)

تظاهر آلاف في جورجيا احتجاجا على مشروع قانون العملاء الأجانب

منذ11 ساعة
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي

من جديد.. القبة الحديدة تفشل في حماية عسقلان

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات | منذ17 ساعة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات | منذ17 ساعة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات | منذ17 ساعة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 