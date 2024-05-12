بطلب فلسطيني.. الفيفا يناقش عضوية "إسرائيل" 17 الجاري

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وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم طلب من الاتحاد الدولي (فيفا) فرض عقوبات "فورية ومناسبة" على الأندية والمنتخبات الإسرائيلية "ردا على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وخاصة في غزة"، و"استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب".وقال الاتحاد الفلسطيني في بيان أصدره خلال شهر آذار/ مارس الماضي على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن المقترح الذي أيدته 6 اتحادات أعضاء أرسله في 11 آذار/ مارس، ليضعه الاتحاد الدولي على جدول أعمال اجتماع جمعيته العمومية المقررة في بانكوك التايلندية في 17 أيار/ مايو.وأشار البيان إلى "استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعبا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.. وتدمير مرافق كرة قدم".ودعا الاتحاد الفلسطيني إلى "التصدي دون تأخير" لما وصفه بـ"الانتهاكات المستمرة لأنظمة فيفا من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم" متمثّلة "في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية، ضمن الدوري الإسرائيلي.. وهي الأراضي التي ينتمي لها اتحاد الكرة الفلسطيني".واعتبر الاتحاد أن ذلك "يُعدّ انتهاكا للعديد من قوانين فيفا، وأن هذا الدمج يعترف صراحة باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والتزامات فيفا".وكان الاتحاد الفلسطيني أثار قضية أندية المستوطنات الإسرائيلية، أكثر من مرة. وجدّد في بيانه هذا مرة أخرى "تأكيده على أن المفاوضات والاقتراحات والنهج المرن قد أثبتت عدم فعاليتها في معالجة هذه الانتهاكات".في المقابل، قال المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي شلومي بارزيل: "التزم الاتحاد الإسرائيلي دوما بأنظمة فيفا وسيفعل ذلك دوما". (وكالات)