 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد أدائه الضعيف أمام خصمه ترامب.. هل يستبدل الديمقراطيون بايدن؟

مناظرة بين بايدن (يمينا) وترامب (يسارا) - (أ ف ب)
مناظرة بين بايدن (يمينا) وترامب (يسارا) - (أ ف ب)
واشنطن - دق أداء الرئيس جو بايدن الضعيف في المناظرة الرئاسية لسباق انتخابات 2024 أمام منافسه دونالد ترامب؛ أجراس الإنذار بين كبار قادة الحزب الديمقراطي، وسط تساؤلات علنية عما إذا كان ينبغي أن يظل بايدن مرشحا للحزب.اضافة اعلان
وأعلنت حملة ترامب النصر، وبدأت إطلاق حملات لجمع المزيد من الأموال بعد سعادتهم بمخرجات المناظرة، والحديث عن اقتراب الجمهوريين من السيطرة على البيت الأبيض، إضافة لمجلس النواب والشيوخ، كما هو متوقع على نطاق واسع.
ووفقا لاستطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" (CNN)، فإن 67 % من مراقبي المناظرة يرون أن أداء ترامب كان أفضل، مقارنة بـ33 % لبايدن، في حين أشار استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز بين كتّاب الرأي لديها إلى أن 14 % فقط منهم يرون أن بايدن أبلى بلاء حسنا، بينما اعتبر 86 % أن ترامب انتصر في المناظرة بفارق كبير.
لم يتمكن فريق بايدن من تجاهل المخاوف، واعترفت كامالا هاريس نائبة الرئيس أن الأمور لم تسر على ما يرام وأن أداء بايدن اتسم بـ"بداية بطيئة"، لكنها رفضت مناقشة ذلك في مقابلة مع قناة "سي إن إن"، وحثت الأميركيين على التركيز على سجل بايدن الناجح وإنجازاته مقابل سجل ترامب.
وبعد 12 دقيقة من بدء المناظرة، بدا واضحا أن بايدن فقد ترتيب أفكاره، وتعثر ثم توقف مؤقتا وحدّق في الأرض، قبل أن يرفع رأسه، حيث بدا كأنه استعاد فكره، لكنه بدلا من ذلك، صرخ وقال عبارة لا معنى لها قائلا: "لقد تغلبنا أخيرا على الرعاية الطبية!".
وأثار أداء بايدن انهيارا ذا أبعاد واضحة، حيث وحد الديمقراطيين من جميع تيارات الحزب، سواء التقدميين والتقليدين، والمتفائلين والمتشائمين، على حالة من الذعر غير المسبوق، وتحولت المناقشات الخاصة حول أداء بايدن المتوقع ضد ترامب من التفاؤل إلى الصدمة، واتجه النقاش بسرعة مذهلة حول مدى إمكانية مواصلة بايدن حملته.
ودفع أداء بايدن الضعيف والمشوش وغير المركز في زيادة الشكوك حول قدرته على هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب، وعن استطاعته أن يخوض المناظرة الثانية المقررة نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، ناهيك عما إذا كان سيتمكن صحيا وذهنيا من أداء مهامه مدة 4 سنوات أخرى في منصب الرئيس.
وفي حديث مع شبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) قال السيناتور الديمقراطي السابق كلير مكاسكيل من ولاية ميسوري إنه كان لدى جو بايدن شيئا واحدا ليفعله الليلة، وهو طمأنة أميركا بأنه على مستوى الوظيفة رغم عمره المرتفع، "لكنه فشل في ذلك".
وليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها الديمقراطيون مناقشة حول قدرات بايدن، حيث دق عدد من الإستراتيجيين البارزين ومنذ أكثر من عام ناقوس الخطر خلف الأبواب المغلقة، مثل مستشار باراك أوباما السابق ديفيد أكسلرود، ومستشار بيل كلينتون السابق جيمس كارفيل، لكن النقاش أصبح علنيا وصاخبا بعد ليلة أول من أمس.
ويخشى المعلقون الديمقراطيون من أن تصبح مناظرة ليل الخميس الماضي مثل مناظرة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون عام 1960، الذي تصبب عرقا أثناء حديثه، واعتُبر أداؤه الأكثر كارثية في تاريخ المناظرات الرئاسية.
وكرر أنصار الرئيس أنه رغم وجود بعض اللحظات الجيدة، وحتى لو تم الربط بين صوت بايدن المهزوز وإصابته بالبرد، لكن لا يمكن تجاهل عمره، أو كيف تحدث بتردد، أو عدد المرات التي تعثر فيها بكلماته.- (وكالات)
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