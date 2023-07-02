بعد أزمة فاغنر.. ما هي موجهات "الصراع الرباعي" حول أفريقيا؟

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طرحت الأزمة الحالية بين مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة والحكومة الروسية، والتي انتهت بحل قضى بسحب قوات المجموعة من الأراضي الروسية في ظل حديث عن تركيز أنشطتها في إفريقيا؛ تساؤلات بشأن موجهات الصراع الدولي الحالي على القارة السمراء، وآليات وأدوات كل طرف من الأطراف الأربعة المتصارعة، وهي روسيا والصين وأميركا وأوروبا.ومن المرجح ان تؤدي المتغيرات الحالية في العلاقة بين الحكومة الروسية ومجموعة "فاغنر" إلى ترسيخ استراتيجية كل من الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية، على رأسها فرنسا، الرامية لاستعادة علاقاتها الأمنية مع البلدان الأفريقية، لكن وفق نهج جديد، يضمن لها وجودا أكثر فاعلية بعدد أقل من الأفراد.كما يتوقع أن تعمل فرنسا على الحفاظ على نفوذها من خلال آلية أوروبية مشتركة؛ حيث تشير تقارير إلى مباحثات مكثفة بين باريس ولندن وعواصم أوروبية أخرى، من أجل بلورة آلية مشتركة تنفذ فرنسا من خلالها المزيد من المهام والسلطات الأمنية في غرب أفريقيا.وفي هذا الصدد، يرى أستاذ الإعلام والدراسات الاستراتيجية في الجامعات النيجيرية، معاذ أبو بكر، أن "الأمن والموارد هما العنصران الأكثر تأثيرا في التدخلات الخارجية بالقارة الأفريقية".لكنه يشير إلى "عنصر ضغط مهم، يتمثل في الاتجاه المتزايد الرافض لتلك التدخلات، خصوصا في أوساط الشباب".البعد الاقتصاديإضافة إلى البعد الأمني، فإن التنافس الرباعي سيركز؛ وفقا لمراقبين، على الجانب الاقتصادي في أفريقيا، التي تتركز فيها 30 في المئة من موارد العالم المعدنية والطبيعية؛ لكنها على الجانب الآخر تعاني من الفقر وتفشي الفساد.وأدى ذلك إلى دخول 35 من دول القارة السمراء في قائمة ضمت 46 دولة صنفتها الأمم المتحدة كأقل بلدان العالم نموا.وتفقد خزائن بلدان القارة سنويا نحو 90 مليار دولار، في شكل تدفقات مالية وتجارية غير مشروعة.ويعيش 574 مليونا من سكانها البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة في فقر مدقع، معتمدين على أقل من دولارين في اليوم.التنافس الدولي في أفريقيا"في حين ظلت كفة فرنسا لعقود طويلة هي الأكثر ترجيحا في العديد من بلدان غرب ووسط أفريقيا، فإن تزايد المشاعر المناهضة لوجودها هناك، والتي برزت بشكل جلي نهاية عام 2022 في مالي وبوركينا فاسو، وبدرجة أقل في تشاد، فتح الباب أمام زيادة الوجود الروسي عبر فاغنر"؛ وفقا للصحفي عبد الله جابر المتخصص بالشأن الأفريقي.وبالتزامن مع خروج نحو 3 آلاف من الجنود الفرنسيين من مالي وبوركينا فاسو خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2023؛ تزايد وجود عناصر فاغنر بشكل ملحوظ في البلدين.على الأرض؛ كانت الأطراف الأربعة تخطو منذ وقت مبكر نحو ترسيخ وجودها في المنطقة، لكن عبر نهج مختلف، فقد رفعت روسيا من وجودها العسكري في أفريقيا من خلال "فاغنر"، التي وصل عدد أفرادها إلى نحو 15 ألفا في 5 من بلدان إفريقية، حسب تقديرات مستقلة.اما الصين زادت حجم استثماراتها المباشرة هناك، التي وصلت إلى نحو 40 مليار دولار، فيما رفعت تجارتها السنوية مع بلدان القارة إلى أكثر من 290 مليار دولار.في الجانب الآخر، عملت كل من الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية على تعزيز وجودها الدبلوماسي، من خلال تعيين مبعوثين خاصين والانخراط أكثر في قضايا الأمن والسلام ومكافحة الجوع.ويعكس هذا جانبا من الاستقطاب الأمني الاقتصادي الاستراتيجي الدولي الحاد حول منطقة القرن الإفريقي، الموغلة في الفقر والغنية بالموارد.تهديد الأنشطة الإرهابيةوجاءت تلك التطورات في ظل متغيرات كبيرة حدثت بالمنطقة خلال السنوات الـ3 الماضية، نجمت عن سقوط وتغير أنظمة حكم في دول، مثل مالي وبوركينا فاسو.كما تزامنت مع ازدياد المخاوف الأمنية في دول بغرب أفريقيا، حيث اتسعت رقعة الأنشطة الإرهابية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى مقتل وتشريد عشرات الآلاف من مناطقهم، خصوصا في مالي بوركينا فاسو ونيجيريا.زاد عدد الهجمات الإرهابية المنفذة في المنطقة بمعدل 55 في المئة.بذلك، ارتفعت حصتها إلى 35 في المئة من مجمل الوفيات الناجمة عن عمليات إرهابية في العالم، من 1 في المئة فقط في 2007.وفي هذا السياق، يشير الصحفي جابر إلى أن "الغضب الشعبي من تزايد الهجمات الإرهابية، كان سببا في تأجيج المشاعر المعادية للوجود الفرنسي، إلى جانب تزايد الاعتقاد بوجود خلل كبير في العلاقات الاقتصادية".وعلى الرغم من فقدانها جزءا كبيرا من نفوذها الأمني، فإن فرنسا نجحت في الفترة الأخيرة في توسيع مظلة تعاونها العسكري، ليشمل 40 دولة أفريقية.كما لديها قواعد عسكرية وبحرية في مواقع استراتيجية مختلفة في القارة، مكنتها من تنفيذ أكثر من 60 تدخلا عسكريا خلال العقود الستة الماضية.المنافسة الأميركية الروسيةمن جانبها، تسعى الولايات المتحدة إلى الاعتماد أكثر على النهج الاقتصادي، من خلال زيادة استثماراتها مع دول المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية، ورفع حجم تجارتها التي تبلغ حاليا نحو 61 مليار دولار سنويا.وفي ظل تداخل العوامل الاقتصادية والأمنية؛ من المتوقع أن تستثمر الولايات المتحدة أكثر، في محاولة لتعرية الوجود الروسي في المنطقة.وفي أحدث تقرير لها، قالت منظمة "ذي سنشري" الأميركية المتخصصة في دراسات مكافحة الفساد، إن "فاغنر أجرت تدريبات مكثفة لجنود في جمهورية إفريقيا الوسطى، تضمنت أساليب عنيفة للتعامل مع المعارضين".وتضيف المنظمة أن "فاغنر تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبير، مكّنها من الاستيلاء على كميات ضخمة من الذهب والألماس".-(وكالات)