بعد أسبوع من الهدن آلة البطش الصهيوني تعود لسفك الدماء في غزة

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عواصم - عقب ثلاث هدن استمرت أسبوعا عادت آلة القتل الصهيوني لتحصد أرواح المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كان عديدها لغاية مساء أمس أكثر من 110 شهداء، فيما أصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال على مناطق مختلفة في قطاع غزة.كما اندلعت اشتباكات في أكثر من محور في القطاع المحاصر بعد لحظات من نهاية الهدنة الإنسانية التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.وحمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة، بعد رفضها التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين.وقالت حماس في بيان أمس إن إسرائيل رفضت التعامل مع كل عروضها طوال الليل لاستمرار الهدنة لأن لديها قرارا مسبقا باستئناف العدوان، وأكدت الحركة أنها عرضت عليها تبادل الأسرى وكبار السن، وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي، إضافة لتسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين، وتسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم ليتمكن من المشاركة في مراسم دفنهم، إضافة إلى تسليم اثنين من المحتجزين الإسرائيليين، الا أنها رفضت التفاعل مع جميع هذه الاقتراحات، بسبب اتخاذها قرارا مُسبقا باستئناف "العدوان الإجرامي".كما حملت حماس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولية استمرار جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من خلال دعمها المطلق لها، ومنحها "الضوء الأخضر" عقب زيارة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن لإسرائيل أول من أمس وإعلانه عن نيّة إسرائيل استئناف العدوان، بموافقة أميركية على الخطط الجديدة، والتي أودت بحياة أكثر من 100 من المدنيين والأطفال الأبرياء حتى اللحظة.وفي ختام البيان، أكدت حماس أن الشعب الفلسطيني ومقاومته وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام ستواجه العدوان على القطاع في كل الجبهات وتفشل أهدافه، وستستأنف عملياتها لكسر إرادة الجيش الإسرائيلي.وقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أمس إن موقف الحركة واضح وهي مستعدة لاستكمال عملية تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي.وأضاف"مواقفنا وأهدافنا واضحة؛ ونحن مع استكمال التبادل ووقف العدوان على قطاع غزة وحماية شعبنا من القصف وتوفير كل أساسيات الحياة. والوسطاء مطلعون على موقفنا. المشكلة حتى الآن لدى الجانب الإسرائيلي" الذي يستخدم استئناف الحرب كورقة ضغط علينا وعلى المفاوض؛ لكن مواقفنا معروفة، وسنقف عليها ولن نقبل إلا بتنفيذها. وغير ذلك، ستبقى محاولات الجانب الإسرائيلي بالضغط على المقاومة فاشلة".وحول إمكانية إبرام صفقة تبادل شاملة، قال مرداوي "اقترحنا ذلك؛ لكن الجانب الإسرائيلي حتى الآن لم يوافق، وهو يواجه خلافات داخلية بين مكونات صنع القرار السياسي والعسكري والأمني؛ وهذا يلقي بظلاله على عملية تبادل أو صفقة تبادل الأسرى برمتها".وأردف قائلا "نحن متمسكون برؤيتنا التي عرضناها في أول يوم للحرب؛ فنحن جاهزون لعملية تبادل على مراحل، وكذلك جاهزون لصفقة الكل مقابل الكل". لكنه أشار إلى أن كل عملية تبادل لها مقضياتها وشروطها والتزاماتها.من جانبه، قال مصدر مطلع أمس إن المفاوضات القطرية المصرية مع كل من الإسرائيليين وحماس مستمرة.البيت الابيض أكد أمس، أن الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية، فيما قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الاميركي: "نواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر على الجهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة".وكانت عدة هدن سرت بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بدأت أولاها الجمعة قبل الماضي واستمرت 4 أيام، وتم تمديدها مرتين، وانتهت الهدنة الثالثة الساعة السابعة صباح أمس بالتوقيت المحلي.واستهدف الاحتلال بغارات وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في غزة، فيما اندلعت اشتباكات في أكثر من محور بمدينة غزة وشمالي القطاع بين عناصر من المقاومة وقوات الاحتلال.وأستهدف الاحتلال بغارة موقعا قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع، فيما ردت المقاومة باطلاق دفعات صاروخية باتجاه مواقع وبلدات في كيان الاحتلال، فيما دعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الموجودين في غلاف غزة وسديروت وعسقلان للبقاء في الملاجئ والغرف المحصنة.ومن جانبه، أشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى سلسلة غارات استهدفت جنوب القطاع، بينما أكدت وزارة الداخلية أن طائرات الإحتلال استهدفت بلدة عبسان شرقي خان يونس، ومنزلا بمنطقة أبو إسكندر شمال غربي مدينة غزة.واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان أن من حق الشعب الفلسطيني "الدفاع عن نفسه بكل الوسائل ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته" محملا المجتمع الدولي "مسؤولية استمرار الحرب الوحشية على الأطفال والنساء".جيش الاحتلال أكد أن طائراته الحربية تقصف جميع أنحاء قطاع غزة، ونقلت إذاعة جيش الإحتلال عن مصدر سياسي رفيع قوله "عدنا إلى القتال بكل قوة ولا تجرى أي مفاوضات لتحرير مخطوفين" بينما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "مع العودة للقتال نحن ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب".وتزامنا مع العودة المستعرة في غزة هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحم جيش الاحتلال بعض القرى والمدن وأصاب واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين.كما هاجم مستوطنون قرية جالود جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية واعتدوا على سكانها، كما أحرقوا عددا من سياراتهم، وأغلق مستوطنون مساء أول من أمس المدخل الرئيسي لبلدة دير بلوط غرب سلفيت. وتجمهر عدد من المستوطنين حول الحاجز العسكري المقام عند مدخل البلدة، وأغلقوا مدخلها بالحجارة، بحماية من جنود الاحتلال.واقتحم مستوطنون أيضا بحماية قوات الاحتلال بلدة بديا، غرب سلفيت، كما نصبوا منزلا متنقلا في أراضي البلدة وأعاقوا حركة أهلها، وهاجموا عددا منهم خلال تنقلهم في مركباتهم.وفي جنوب الخليل هاجم مستوطنون بدعم قوات جيش الاحتلال أول من أمس منازل أهالي قرية مسافر يطا، واعتقلت قوات الاحتلال أحد شبان القرية بعد مهاجمة منزله ومنزل شقيقه والاعتداء على عائلاتهم بالضرب والشتائم، وتهديدهم بقتل أحدهم قريبا.وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.وذكر شهود عيان بأن مواجهات اندلعت على الفور، وأن عناصر المقاومة الفلسطينية أطلقت الرصاص وألقت قنابل محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال.وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، مساء أول من أمس، حين اقتحمت قوات الاحتلال عرابة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المدمع، صوب الفلسطينيين ومنازلهم.كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس مخيم عين السلطان، في مدينة أريحا، وانتشرت في شوارعه، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه سكان المخيم.كما أصيب عشرات الفلسطينيين، فجر أمس بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا، غرب رام الله، التي اقتحمتها قوات الاحتلال وأطلقت قنابل الغاز باتجاه سكانها، الذين احتشدوا في محيط سجن عوفر العسكري، لاستقبال الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل.-(وكالات)