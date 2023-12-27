الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد استيقاظه من كابوس.. جندي عائد من غزة أطلق النار على رفاقه وأصابهم

أحد جنود الاحتلال
أحد جنود الاحتلال
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جنديا إسرائيليا أطلق النار على رفاقه وأصابهم بجروح بعد "استيقاظه من كابوس".
وقالت القناة /12/ العبرية، اليوم الأربعاء، إن "جنديا من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار، إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه".اضافة اعلان
وأشارت إلى أن "حادثة الجندي حولت لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وتقرر عدم التحقيق معه نظرا لوضعه الصحي"، وفقا للقناة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 498 قتيلا بينهم 170 منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود آخرين صباح اليوم.
ولليوم الثاني والثمانين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة أميركية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ما أدى لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، كما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا و915 شهيدا، إلى جانب 54918 إصابة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
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