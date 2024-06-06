 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد المجزرة المروعة.. الاحتلال يصدر بيانا بشأن قصف مدرسة النصيرات

جيش الاحتلال في غزة
جيش الاحتلال في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته قصفت هذه الليلة مجمعا تستخدمه حماس داخل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جاء ذلك بعدما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب "مجزرة مروعة" بقصفه عدة غرف تؤوي عشرات النازحين في مدرسة "ذكور النصيرات الإعدادية" بمنطقه مخيم 2 في النصيرات.

وأفاد المكتب بوصول جثامين 27 شهيدا وعشرات المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر المجزرة، وقال إن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية يتحملان المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي. (الجزيرة نت)

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