 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد انتكاسة مزدوجة للاحتلال.. نتنياهو يتلقى دعوة لإلقاء خطاب أمام الكونغرس

نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
وجه زعماء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي الجمعة، دعوة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وذلك في إظهار للدعم وسط انقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.اضافة اعلان

ووقع على رسالة الدعوة كل من رئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري، مايك جونسون، وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز.

غير أن الرسالة لم تحدد موعدا لكلمة نتنياهو المنتظرة أمام الكونغرس.

وقال جونسون إن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيتحدث أمام اجتماع مشترك للكونغرس وسط تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن بشأن أسلوب تعامل نتنياهو مع الحرب في قطاع غزة.

وكان جونسون- وهو جمهوري ومنتقد لسياسة الرئيس الديمقراطي بشأن "إسرائيل"- قال إنه سيدعو نتنياهو سواء وقع زعماء الكونغرس الديمقراطيون على الرسالة أم لم يوقعوا.

وكان جونسون من بين كثيرين انتقدوا بايدن لقوله إنه سيحجب شحنة قنابل لـ"إسرائيل" إذا نفذت اجتياحا كبيرا لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وتأتي هذه الدعوة الموجهة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إثر انتكاسة مزدوجة تعرض لها الاحتلال خلال الأيام الماضية وتمثلت باعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، وكذلك قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الطلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

ومنذ نحو 8 أشهر، عملت إدارة بايدن بشكل وثيق مع حكومة بنيامين نتنياهو لدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سياسيا وعسكريا وعلى جميع المستويات، إلا أن بعض الخلافات بين الطرفين ظهرت للعلن بسبب ارتفاع عدد الشهداء والمصابين من المدنيين الفلسطينيين وإصرار نتنياهو على اجتياح رفح رغم معارضة واشنطن.
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