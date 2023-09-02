الأحد 03 أيلول 2023
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بعد تجدد التظاهرات بالسويداء.. مقتل 18 جنديا سوريا بمواجهات مع النصرة

بعد تجدد التظاهرات بالسويداء.. مقتل 18 جنديا سوريا بمواجهات مع النصرة
بعد تجدد التظاهرات بالسويداء.. مقتل 18 جنديا سوريا بمواجهات مع النصرة
 دبي - قتل 18 جنديا سوريا بهجوم مباغت لقوات "النصرة" في ريف اللاذقية، في الوقت الذي تعالت الأصوات منذ ساعات صباح امس، بمشاركة الآلاف في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، رافعة شعارات تطالب بتحقيق انتقال سياسي، حيث انضمت النساء للمشاركة في التظاهرة الحاشدة تحت شعار "السويداء بدها حرية".اضافة اعلان
فقد ردد المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة السورية، حيث تعالت الأصوات بهتافات، وذلك بعد ما يقرب من أسبوعين من التظاهرات احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية لكنها تحولت مجدداً إلى دعوات للتغيير السياسي.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى استمرار التظاهرات السلمية في السويداء وأريافها لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث وصلت في ساعات الصباح الأولى حشود شعبية من أهالي قرى وبلدات الريف الشمالي الشرقي إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء.
وكانت المشاركة في مظاهرات امس كبيرة رغم الانقسامات الواضحة داخل القيادة الدرزية بشأنها. وانتقد بعض شيوخ الدروز دعوات المتظاهرين لتنحي الأسد، وقالوا إن أي تحسن في الوضع الاجتماعي والاقتصادي يجب أن يحدث من خلال الحوار.
يذكر أن سورية تواجه أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انخفاض قيمة العملة إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الشهر الماضي في تراجع متسارع بعد أن كانت 47 ليرة مقابل الدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما.
واندلعت تظاهرات في السويداء في آب (أغسطس) بسبب رفع الدعم عن الوقود. وظلت السويداء، موطن معظم أفراد الطائفة الدرزية في سورية، تحت سيطرة الحكومة طوال فترة الحرب، وأفلتت إلى حد كبير من العنف الذي عم أماكن أخرى.
وظل الانتقاد العلني للحكومة نادرا في المناطق التي تسيطر عليها، لكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، أصبح السخط علنيا.
في سياق متصل، بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس بمقتل 5 على الأقل من قوات النظام في اشتباكات مع هيئة تحرير الشام بريف اللاذقية، أكدت مصادر ارتفاع أعداد الضحايا.
وأعلنت أن 18 عنصراً من قوات الجيش السوري قد لقوا حتفهم بعد هجوم مباغب لفصيل تابع لهيئة النصرة سابقاً أحرار الشام حالياً.
وذكر المرصد أن فصيلا تابعا للهيئة شن هجوما على مواقع لقوات النظام بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.
وأضاف أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة اندلعت بين الطرفين تزامنا مع قصف بري متبادل.
كما تابع أنهم انسحبوا إلى الخطوط الخلفية بعد أن اعتدوا على نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري في تلك المنطقة.
يشار إلى أن مثل هذه الاشتباكات تتجدد بين الحين والآخر في بعض مناطق سورية، إثر انتشار بعض الفلول لهيئة تحرير الشام.
إلا أن مقرها الرئيسي يقبع في محافظة إدلب شمال البلاد، وقد ذكرت وزارة الدفاع السورية، قبل أيام، أن قواتها قتلت "أعدادا كبيرة" من المسلحين بينهم قياديون في ضربات جوية وصاروخية بالتعاون مع روسيا، استهدفت مقرات الجماعات المسلحة في ريف المدينة.
كما أضافت الوزارة في بيان أن الضربات جاءت ردا على الهجمات التي نفذتها التنظيمات المسلحة مؤخرا على المواقع والنقاط العسكرية للقوات السورية العاملة في ريفي حماة وإدلب.-(وكالات)
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