الثلاثاء 18 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بعد تصريحات أردوغان.. هل تعود العلاقات التركية السورية؟

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تتأهب لدخول سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا-(أرشيفية)
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تتأهب لدخول سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا-(أرشيفية)
تركيا - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من جديد، أنه منفتح على لقاء نظيره السوري بشار الأسد، لكنه اشترط ألا يكون انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية مقدمة لإجراء المحادثات، مبررا ذلك بأنه "لا يمكن الانسحاب بينما تتعرض تركيا لتهديد" ممن وصفهم بـ"الإرهابيين".اضافة اعلان
ورمى الرئيس التركي كرة الحوار في الملعب السوري، فهل تتلقف دمشق المبادرة، أم أن شرط الانسحاب التركي لا مفر منه لسورية؟.. كما أن توقيت التصريحات، التي جاءت قبيل جولة خليجية، يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت تحمل رسائل، ولمن؟.
وفي سياق الدفع بعودة العلاقات بين تركيا وسورية قال ميخائيل بغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية، نائب وزير الخارجية، أن بلاده تقوم بوساطة بين تركيا وسورية، تأمل أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال بغدانوف إن التواجد الأميركي في سورية غير شرعي، "وتستخدم واشنطن مكافحة الإرهاب كذريعة للتواجد شرق الفرات وهي مناطق مهمة اقتصاديا لسورية، حيث النفط وموارد طبيعية هامة، وأيضا نفس الشيء في جنوب سورية في منطقة التنف".
وأضاف بغدانوف أن القوات الأميركية تدعم الفصائل الكردية والتي تمثل خرقا لوحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
وحول ملف اللاجئين السوريين، قال مبعوث بوتين، إن قضية اللاجئين قضية معقدة وتحتاج إلى جهد دولي فهي مرتبطة بالوضع الاقتصادي، وإعادة إعمار البيوت المدمرة، كما تحتاج رغبة دولية، معربا عن أمل في بلاده في أن تساهم مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في قمة جدة لجامعة الدول العربية الأخيرة، في دفع حل الأزمة السورية وعودة اللاجئين.
مصلحة سورية تركية إقليمية
في عودة العلاقات
وتعليقا على مساعي عودة العلاقات بين سورية وتركيا أكد الإعلامي والسفير السوري السابق لدى أنقرة، نضال قبلان، أهمية عودة العلاقات السورية التركية، قائلا في تصريحات "باب الحوار بين سورية وتركيا ليس مغلقا، وبشكل عملي لم يكن مغلقا بالكامل حتى في أسوأ سنوات الأزمة، إذ كان هناك تنسيق أمني عسكري مر بفترات جمود وتفعيل".
وأضاف "في السنتين أو الثلاث الأخيرة، كان التعاون الأمني والعسكري في بعض القضايا التي تهدد الأمن القومي المشترك للبلدين، موجودا"، مبينا أن هناك مصلحة سورية وتركية وإقليمية في عودة العلاقات، فهناك 932 كلم من الحدود المشتركة، وهواجس أمنية وعوامل اقتصادية واجتماعية وإنسانية متداخلة، إلى حد أكثر مما يعرفه الكثيرون.
قال أن المناطق الحدودية فيها حجم تداخل كبير جدا وتزاوج وقرابة بين الشعبين السوري والتركي على جانبي الحدود.
حل وسط
وشدد قبلان على أن "الموقف السوري يمكن تفهمه"، والداعي إلى انسحاب القوات التركية من أي أراض سورية، قبل بدء أي حوار، مضيفا، أن سورية لا تضع أي شرط تعجيزي، إذ لا يمكن أن تطبع العلاقة مع الجيران إذا كانوا يحتلون بيتك، إنه ليس أمرا تعجيزيا ولكنه منطقي، لأن تركيا "كانت دائما تتدخل عسكريا في دول بحجة الأمن القومي، ولكن كل دولة لها أمن قومي".
وأكد أن انسحاب القوات التركية أمر جوهري ولا مساومة فيه، لكن يمكن التوصل لحل وسط إذا ارتأت القيادة السورية أن تقدم بادرة حسن نية، لكن في الواقع بادرة حسن النية يجب أن تأتي من المحتل.
وأضاف أن هناك عاملا آخرا مهما قد يحسن العلاقات بين البلدين، وهو انتقال هاكان فيدان من رأس الاستخبارات في تركيا، موضحا أنه الشخص الأقوى هناك بعد أردوغان، لوزارة الخارجية، وقد يكون مفيدا جدا، فهو ملم بالملف السوري والملفات المشتركة مع العراق وإيران. 
يذكر أن فيدان ‏عضو في حزب العدالة والتنمية، وشغل منصب رئيس الاستخبارات التركية، ثم أصبح وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة في 3 حزيران (يونيو) 2023. ويطلق على الرجل لقب "كاتم أسرار أردوغان" بوصف من الرئيس التركي نفسه.
توقيت التصريحات.. رسائل كامنة
ولفت السفير السوري السابق لدى أنقرة، إلى أهمية التوقيت الذي صدرت فيه هذه التصريحات، كونها تأتي قبيل جولة خليجية مرتقبة سيقوم بها أردوغان إلى السعودية والإمارات وقطر، وفي هذا الصدد، قال قبلان: "توقيت تصريحات أردوغان مهم جدا، إذ اختار أن يدلي بها وهو على أعتاب جولة خليجية، وهو يعلم العلاقات التي تربط بين دمشق والرياض وأبوظبي".
"هذه رسالة متعددة الاتجاهات، رسالة لسورية تعرفها دمشق مسبقا، لكن أعتقد أن الرسالة موجهة بالأساس لمضيفيه في الرياض وأبوظبي، ليؤكد أنه منفتح على الحوار".-(وكالات)
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