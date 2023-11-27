بعد تمديد الهدنة.. نداءات عالمية لوقف دائم لإطلاق النار

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عواصم - فيما أعلنت قطر تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن التمديد سيكون بنفس شروط الهدنة السابقة التي انتهت مدتها فجر اليوم الثلاثاء.وقالت الحركة بعد إعلان الهدنة الإضافية أمس إنها اتفقت مع قطر ومصر على تمديد الهدنة مع إسرائيل يومين بالشروط نفسها لوقف إطلاق النار السابق الذي استمر أربعة أيام، ذلك بعد إعلانها "العمل على قائمة جديدة للمحتجزين" تمهيدا للافراج عنهم.وقال مسؤول في حماس إنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة يومين آخرين حتى الساعة السابعة من صباح بعد غد الخميس بالشروط نفسها للهدنة السابقة.وقالت الحركة إن "الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار".وبموجب إعلان قطر الهدنة الجديدة يتوقع أن يطلق سراح 11 إسرائيليا محتجزا في غزة، مقابل أكثر من 30 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال.وفي حين قال مسؤول قطري إن بلاده "تركز على ما هو ممكن على الفور، مثل الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع نشوب حرب إقليمية"، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أوروبا ستكون أولى الضحايا إذا حدث فراغ سلطة في غزة.وقال بوريل خلال افتتاح منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة الإسبانية أمسإن إسرائيل تجاوزت حد الدفاع عن النفس، وعليها ألا تفكر في إعادة احتلال غزة، مؤكدا على ضرورة تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع وتحويلها إلى هدنة "دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي" للنزاع.وأضاف بوريل، في كلمته بالمنتدى الإقليمي السنوي للاتحاد من أجل المتوسط في نسخته الثامنة، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما فكرة وأيديولوجيا لا يمكن قتلها"، مشيرا إلى أن العالم سيواجه ما وصفها بموجات تطرف وعنف غير مسبوق إذا لم يتم وقف الحرب في غزة.وأكد المسؤول الأوروبي أنه "لن يكون هناك سلام أو أمن لإسرائيل من دون دولة فلسطينية".وسيطرت الحرب الإسرائيلية على غزة على مجريات المنتدى الذي أكد معظم المتحدثين في كلماتهم على ضرورة التوصل لوقف إطلاق دائم للنار في القطاع والسعي الجاد إلى حل الدولتين.بدوره قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه لا بديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وأضاف الوزير في كلمته بالمنتدى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية كل العنف الذي نراه.من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه لا يوجد حل آخر سوى إنهاء الحرب وتمديد وقف إطلاق النار ليصبح دائما.من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن على المجتمع الدولي العمل لتحقيق قيام دولة فلسطينية، مما يضمن السلام في المنطقة.وأكد ألباريس أن أي رد إسرائيلي يجب أن يكون وفق القانون الدولي وليس بقتل آلاف المدنيين الأبرياء بلا تمييز.وكان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية قال إن الحركة الفلسطينية "تعاملت بإيجابية في صفقة تبادل الأسرى، وحرصت على الالتزام ببنود صفقة التبادل".واستدرك القول بأن الاحتلال لم يلتزم بتنفيذ تعهداته، مشيرا إلى أن حماس كانت معنية منذ اليوم الأول بإعادة المحتجزين من النساء والأطفال لذويهم، وأنها تسعى بكل اجتهاد لتأمين الإفراج عن المزيد من المحتجزين المدنيين.وعن الوضع الإنساني في قطاع غزة، أشار خليل الحية إلى أن حماس تريد وقف العدوان على شعبنا ودخول المساعدات لقطاع غزة، وانتقد الأمم المتحدة لعدم قيامها بالعمل المطلوب منها في إيصال المساعدات، وطلب من الوسطاء الضغط على الأمم المتحدة لإيصال المساعدات لشمال القطاع وجنوبه.في سياق متصل وقبل الإعلان عن تمديد الهدنة قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن كل الخطوات التي تتخذها المقاومة خاضعة للتقييم والدراسة والتنسيق، مؤكدا سعي الحركة إلى وقف الحرب والتصدي لمخطط التهجير، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم السماح للاحتلال بتغيير شروط المقاومة الفلسطينية.وتابع داود "يجب توفير ضمانات واضحة بعدم تكرار الخروقات الإسرائيلية".وقال، إن التهدئة الحالية مرتبطة تحديدا بالأسرى المدنيين لدى المقاومة، ومشددا على أن الإفراج عن أسرى العدو الإسرائيلي له ثمن، ونحن معنيون باستمرار جهود الوسطاء ومنفتحون عليها.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأبلغه باستئناف إسرائيل عملياتها بكل قوة في غزة مع انتهاء الهدنة، غير أنه أبدى ترحيبه باحتمال إطلاق سراح 10 رهائن مقابل كل يوم هدنة إضافي.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت بأن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين تم تسليمهم للصليب الاحمل مساء أمس، وهو الرابع والأخير من أيام الهدنة المؤقتة.وكانت حركة حماس قالت إنها تريد تمديد وقف القتال، وذلك بعد أن بذلت جهودا جدية لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطلق إسرائيل سراحهم.وقال مصدر قريب من حماس أول من أمس أن الحركة "أبلغت الوسطاء بموافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى 4 أيام".وكانت إسرائيل قد أطلقت أمس سراح 39 أسيرا فلسطينيا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين المطلق سراحهم منذ بدء الهدنة إلى 117.-(وكالات)