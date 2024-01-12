بعد ضربات أميركية بريطانية.. الحوثيون يتوعدون باستهداف مصالحهما

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عواصم - ردا على الغارات الجوية التي شنتها واشنطن ولندن على أهداف للحوثيين في اليمن فجر أمس توعدت الجماعة بضرب جميع المصالح الأميركية والبريطانية.وفيما أكد البنتاغون أن الغارات أوصلت رسالة واضحة للحوثيين، قال بيان للجماعة إن "ما تعرض له الوطن اعتداء أميركي بريطاني غادر وسافر، وهو عدوان غير مشروع ولا مبرر ومخالف لكل القوانين الدولية، والمهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين".واعتبر البيان هذا العدوان "امتدادا للاستهداف الأميركي الغادر للقوات البحرية اليمنية، وللعدوان الصهيوني الأميركي البريطاني على أهل غزة، وهو في الوقت ذاته سلوك وقح وفج ومرفوض"، مشيرا إلى أن التواجد الغربي في البحر الأحمر يمثل تهديدا للملاحة الدولية.وشددت جماعة الحوثي على أن إنهاء العمليات البحرية في البحر الأحمر مرهون بإنهاء الحصار وإيقاف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، مؤكدا استمرار منع السفن الإسرائيلية مهما كان العدوان الأميركي والبريطاني على شعبنا.ومن جانبه، قال وزير الدفاع بحكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي "إنه كلما طالت الحرب على أهلنا في غزة كان لدينا الكثير والكثير من المفاجآت وستظهر في الوقت المناسب"، مؤكدا أن هذا المسار مستمر بإرادة وعزيمة الأحرار من أبناء الشعب اليمني.وقال إن "مراحل الوصاية والهيمنة والتبعية دفنت في سقوف النسيان وولت إلى غير رجعة"، مضيفا "نحن جاهزون للردع والرد واليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي وندرك أن ذلك يزعج أميركا والصهاينة".وأوضح وزير الدفاع في حكومة الحوثي "حذرنا مرارا وتكرارا بأن البحر الأحمر أصبح محرما على الكيان الصهيوني ولا نستهدف إلا سفنه والمساندة له أو السفن المتجهة للكيان، فيما بقية سفن العالم التي تمر من البحر الأحمر آمنة ومؤمنة ولن تمس بأي أذى".وكان البيت الأبيض أعلن في بيان مشترك لـ10 دول أنه نفذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، وصدر البيان المشترك باسم أميركا وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدانمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بات رايدر "قمنا بعملية عسكرية ضد أهداف عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين"، مضيفا أنه يتم الآن تقييم نتائج الضربات "ومؤشراتنا الأولية تقول إن النتائج جيدة جدا".وأضاف أن الولايات المتحدة تريد ضمان أمن الممرات الملاحية الدولية، و"نتشاور مع شركائنا في المنطقة وخارجها وسنواصل فعل ذلك في المستقبل"، معبرا عن أمله في أن تكون الغارات الجوية قد أوصلت رسالة واضحة للحوثيين وقللت من قدرتهم الصاروخية.وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لعدوان إسرائيلي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.وبعد ساعات من الهجوم، احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين في عدة مدن أمس تنديدا بالضربات الأميركية البريطانية، ورددوا هتافات "الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل".ونشرت الولايات المتحدة سفنًا حربية وشكلت تحالفا دوليا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة التي يمر عبرها 12 % من التجارة العالمية، وذلك بعد هجمات استهدفت العديد من السفن المارة في باب المندب.وعلى الجانب الرسمي، حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى مواجهة عسكرية، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الأميركية-البريطانية هي نتيجة استمرار جماعة الحوثي في استهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.في ذات الشأن قال الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري، إن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا على اليمن، لن تحول دون استمرار إطلاق جماعة أنصار الله الحوثي للصواريخ، كما أنها لن توقف نشاطها في البحر الأحمر.واستهدفت الضربات الأميركية والبريطانية مواقع رادار ومنصات مسيّرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية، ومطارات ونقاط إطلاق صواريخ، واستهدفت بشكل واضح إلحاق ضرر كبير بنقاط القوة لجماعة الحوثي وتحجيم قدراتها، وهو الأمر الذي يمكن أن يتحقق لكنه لن يمنع استمرار هجمات الحوثيين.وأشار إلى أن مشاركة بريطانيا كانت من خلال 4 طائرات وإطلاق صواريخ جو أرض، بينما كانت اليد الطولى للولايات المتحدة من خلال إطلاق صواريخ توماهوك أكثر صواريخ العالم تطورا، التي يزيد وزنها عن طن ونصف الطن، وتحمل رأس حربة تزن 420 كيلوغراما.وأضاف بأن هذه الصواريخ تعمل بـ"الجي بي إس" ويمكن أن تصل إلى مداها بسرعة 880 كيلومترا في الساعة، وتطير على ارتفاع مداه ما بين 15 إلى 100 متر، وأطلقت من خلال غواصة ومدمرة وطائرات حربية انطلقت من على حاملة الطائرات آيزنهاور.وحول قدرات الحوثي، أشار الدويري إلى امتلاكها صواريخ بر بحر (عاصف 2)، و(المندب 2)، إضافة للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والزوارق الحربية السريعة المفخخة.-(وكالات)