الجمعة 18 آب 2023
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بعد عام ونصف من حرب أوكرانيا.. تقديرات أميركية لعدد الضحايا

الحرب الأوكرانية مع روسيا
الحرب الأوكرانية مع روسيا
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، أن عدد الضحايا في القوات الأوكرانية والروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، يقترب من 500 ألف.اضافة اعلان
وقالت الصحيفة إن الخسائر في صفوف القوات الروسية تقترب من 300 ألف، من بينهم ما يصل إلى 120 ألف قتيل وما بين 170 و180 ألف مصاب.
وأضافت أن عدد القتلى في الجانب الأوكراني يقترب من 70 ألفا، أما عدد المصابين فيتراوح بين 100 و120 ألفا، وذلك بعد مضي نحو عام ونصف العام من الحرب.
وقالت الصحيفة إن "المسؤولين الأميركيين نبهوا إلى أنه ما زال من الصعب تقدير عدد الضحايا بدقة، لأن موسكو دأبت غالبا على تقليص عدد القتلى والجرحى في الحرب، كما لم تكشف كييف عن الأرقام الرسمية".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن المسؤولين قولهم إن عدد الضحايا ارتفع، بعد أن شنت أوكرانيا هجوما مضادا في وقت سابق من هذا العام.
والخميس أعلن الجيش الأوكراني تحقيق مكاسب في هجومه المضاد ضد القوات الروسية على الجبهة الجنوبية الشرقية، وقالت كييف إن قواتها حررت قرية، في أول نجاح من نوعه منذ 27 يوليو، مما يشير إلى التحدي الذي تواجهه القوات في التقدم عبر خطوط دفاعية روسية كثيفة الألغام من دون دعم جوي قوي.
ولم يرد مسؤولون أوكرانيون بعد على طلبات رويترز للتعليق، كما لم تدل روسيا بأي تعليق بعد على التقرير.
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