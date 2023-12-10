الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد غياب دام 17 يوما .. "الملثم" يعود إلى الواجهة

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

عاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الظهور عبر كلمة مسجلة، بعدما أثار غيابه تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

وأعلنت شاشة الجزيرة، بث كلمة مسجلة حصلت عليها للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، ستنشر عصر اليوم الأحد.

واعتاد أبو عبيدة الظهور بخطابات يومية مسجلة منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، ببذلة عسكرية ولثام أحمر وعصبة خضراء.

ومنذ 23 نوفمبر الماضي، اختفى أبو عبيدة عن الأنظار وغابت إطلالاته اليومية وتسجيلاته الصوتية، إلا أن منشورات كتائب القسام اليومية على منصة “تليغرام” تنسب له مرفوقة باسمه.
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