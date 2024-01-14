الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد فيديو القسام.. الشارع الإسرائيلي يشتعل مطالبة بالإفراج عن المحتجزين

مظاهرات تل ابيب
مظاهرات تل ابيب

شهدت تل أبيب مظاهرة حاشدة، مساء السبت، وغضب كبير من قبل المستوطنين المشاركين، بعد 100 يوم من طوفان الأقصى والعدوان على غزة، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين من قطاع غزة والوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراحهم بأسرع وقت.اضافة اعلان

وشهدت المظاهرة الحاشدة، حالة غضب ومحاولة شرطة الاحتلال منع المتظاهرين من اشعال النيران.



وجاء ذلك عقب رسالة بثتها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أشارت فيها إلى تخلي حكومة نتنياهو عن محتجزين لديها منذ 2014.



وأعلنت كتائب القسام، فقدان الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى "الإسرائيليين" بالقطاع منذ عام 2014. 
وقالت كتائب القسام، في مقطع فيديو بثته عبر قناتها على تلغرام، إنه مضى 10 سنوات على احتجاز هدار، وأرون، وعمر، ومغنيستو.
ووجهت القسام رسالة لعائلات المحتجزين، الذين تم احتجازهم خلال عملية طوفان الأقصى، قالت فيها، إنه في عام 2014 حكومة نتنياهو أهملت أبناءكم ولم تعيدهم.
وأضافت، أنه بالماضي والآن ومرة أخرى نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة المحتجزين لعائلاتهم.
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