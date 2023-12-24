الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد مكالمته مع نتنياهو.. بايدن بمرمى الانتقادات الأميركية

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن
عواصم- انتقدت صحيفة نيويورك تايمز موقف الإدارة الأميركية تجاه ما يحدث في غزة، بعد مكالمة طويلة جرت بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني.
وأضافت الصحيفة، أن الوقت قد حان للحكومة الأميركية بأن تخبر الاحتلال بحزم أن الحرب في غزة لن تحقق أهدافها، وأن الحل يكمن في الانسحاب الكامل للجيش الصهيوني مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين.اضافة اعلان
وبالنسبة للصحيفة، فإن بايدن يعيد نفسه في مكالمة هاتفية مع نتنياهو استغرقت 45 دقيقة، أعلن بعدها صراحة أنه لم يطلب وقفا لإطلاق النار في غزة.
وحسب البيت الأبيض، فإن المكالمة التي وصفها بايدن بأنها محادثة خاصة، شدد فيها على الحاجة الماسة لحماية السكان المدنيين، والسماح للمدنيين بالانتقال الآمن بعيدا عن مناطق القتال.
موقف الرئيس الأميركي المرن تجاه ما يحدث في غزة، أثار انتقادات لاذعة، إذ وصفت صحيفة نيويورك تايمز، موقف رئيس الوزراء الصهيوني بأنه يعلي حاجاته الانتخابية على مصلحة مواطنيه أنفسهم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الوقت قد حان للحكومة الأميركية بأن تخبر الاحتلال بحزم أن الحرب في غزة لن تحقق أهدافها، وأن الحل يكمن في وقف كامل لإطلاق النار مع انسحاب الجيش الاحتلالي من غزة، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين.
 المكالمة الهاتفية الطويلة بين بايدن ونتيناهو ناقشت كذلك أهدافا ومراحل الحملة العسكرية الصهيونية وإستراتيجيتها المرتقبة.
وكان بايدن صرح للصحفيين في واشنطن بأنه لم يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار خلال الاتصال الهاتفي، مضيفا "أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة".
وقال ردا على أحد الأسئلة "لم أطلب وقف إطلاق النار".
ومن غير المعروف ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستغير قريبا موقفها من العمليات العسكرية للاحتلال المستمرة في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا، وكان استشهد أكثر من 20 ألف شخص غير كاف لاتخاذ مثل هذا القرار بعد.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شبان فلسطينيون يعتلون دبابة للاحتلال بعد عطبها من المقاومة في "طوفان الأقصى"-(وكالات)

إثر فشله بغزة.. نتنياهو يدفع بانتفاضة ثالثة في الضفة

منذ2 ساعة
فلسطينيون أثناء نزوحهم من منازلهم جراء العدوان على غزة-(وكالات)

غزة.. أكبر نزوح فلسطيني منذ "النكبة"

منذ2 ساعة
كتاءب القسام - (أرشيفية)

كتائب القسام تعلن قتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات

منذ2 ساعة
31ipj-1

"الأونروا": فقدنا 142 فردا من طواقمنا في غزة مع عائلاتهم

منذ4 ساعة
1703436450705

مقتل ضابط إسرائيلي بمعارك شمال غزة

منذ4 ساعة
doc-33ze9gf-1698829381

نتنياهو: ندفع ثمنا باهظا في الحرب

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الاستفراد بالأقصى في توقيت الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

إسرائيل تلطخ الميلاد دما

جهاد المنسي |اليوم

أسئلة الرواية الأردنية في الحرب على غزة

نضال منصور |اليوم

فوضى المراحل!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الاستجابة الوطنية لفيروس الإيدز ما بين التحديات والتطلعات

تهاني روحي |اليوم

وجود الأردن هو المشكلة

سميح المعايطة |اليوم

الدولة أولا.. وأخيرا

مالك العثامنة |اليوم

حظر النشر كشف "الاختراق الأمني" للكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات | منذ3 ساعة
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
تاريخ "حي الشجاعية" المقاوٍم الذي يجهله الصهاينة - (أرشيفية)‏

سر "الشجاعية" – الحي الغزي الباسل الذي لا تستطيع إسرائيل كسره

ترجمات |23 كانون الأول 2023
1703201597110113500

حملة القصف الإسرائيلية الفاشلة على غزة

ترجمات |22 كانون الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
 