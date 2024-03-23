بقصف مستمر.. الاحتلال يهدد بتدمير "الشفاء" على من فيه

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الدوحة - استمر القصف المدفعي الصهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة في ظل تهديدات بقصف وتدمير مباني المجمع فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن فيه، فيما تسببت غارات على مناطق مختلفة بالقطاع في استشهاد عدد من الفلسطينيين.وتوفي 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب الحصار ومنع قوات الاحتلال وصول الأدوية إليه.وأضاف أن أطباء ومرضى ونازحين من المحاصرين، بينهم أطفال، داخل مستشفى الشفاء وفي محيطه، يطلقون نداء استغاثة لتوفير الغذاء والدواء ويناشدون الصليب الأحمر التدخلَ لإجلائهم.وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال يحتجز نحو 240 من المرضى ومرافقيهم و10 من الطواقم الطبية في مركز الأمير نايف بمجمع الشفاء، وأنه قصف مبانيَ عدة، وأحرق قسم الشرايين في المجمع.وفي اليوم السادس من اقتحامه، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 100 شخص داخل مجمع الشفاء الطبي.وأضاف الثوابتة، امس أن قوات الاحتلال أعدمت بعض الكوادر الطبية داخل المجمع.كما أفادت مصادر فلسطينية بتجدد الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي. وما يزال القصف المدفعي متواصلا في محيط المجمع.وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الجيش الصهيوني هدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن فيه.وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان "وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين بأنه سيقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام".وأعرب المكتب عن استنكاره وإدانته "البالغة" لتلك "الجريمة المنظمة" التي يواصل الجيش الصهيوني ارتكابها "بكل وحشية وانتقام".من جانب آخر، سقط شهداء ومصابين في قصف للاحتلال استهدف فلسطينيين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة.واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات نتيجة التوغل والقصف الصهيوني على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة منذ فجر امس.-(وكالات)