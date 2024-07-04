بكمينين محكمين.. القسام توقع قوة صهيونية برفح والشجاعية

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عواصم- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت أمس قوتين صهيونتين في كمينين بمدينة رفح وحي الشجاعية في غزة، في حين ارتكب الاحتلال مجازر جديدة بحق المدنيين.ففي أحدث التطورات، قالت كتائب القسام إنها استدرجت قوة للاحتلال لفتحة نفق وفجرتها وأوقعت جميع أفراد القوة قتلى في حي تل السلطان غرب رفح.وفي الحي نفسه، استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105.وكانت القسام أعلنت في وقت سابق امس عبر تطبيق تليغرام أن مقاتليها أوقعوا قوة للاحتلال في كمين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة واشتبكوا مع أفرادها القوة وأوقعوهم بين قتيل وجريح.وقالت إنها رصدت هبوط مروحيات صهيونية لإجلاء القتلى والجرحى في حي الشجاعية.وبالتزامن تقريبا مع إعلان القسام عن هذا الكمين، تحدثت مواقع عبرية عن "حدث صعب" تعرض له جنود صهاينة في قطاع غزة.ولليوم الثاني على التوالي، يشهد حي الشجاعية في غزة معارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تكبدت على مدى الأيام القليلة الماضية قتلى وجرحى في الحي.ومع استمرار المعارك في حي الشجاعية، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا اليوم دبابتي ميركافا 4 بقذائف الياسين، كما استهدفوا بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، دبابة من الطراز نفسه بعبوة "شواظ" في حي الشجاعية أيضا.وقالت القسام إن مقاتليها بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني أطلقوا صاروخ "سام 7" تجاه مروحية "أباتشي" صهيونية في أجواء الشجاعية.من جهتها، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا عبوة برميلية من نوع "ثاقب" في آلية عسكرية إسرائيلية بمحيط منطقة السنترال، كما فجروا بالاشتراك مع مقاتلي القسام دبابة من نوع "ميركافاه 4" بواسطة عبوة برميلية شديدة الانفجار.كذلك أعلنت السرايا قصف مقاتليها بقذائف الهاون تمركزات لقوات الجيش الصهيوني.في محور آخر، أعلنت القسام استهداف مقر قيادة عمليات للجيش الاحتلالي قرب موقع "ناحل عوز" بغلاف غزة بصواريخ "رجوم" وصواريخ "107".من جهتها، نشرت كتائب شهداء الأقصى مقطعا مصورا لاستهداف حشود الاحتلال المتوغلة في القرية السويدية غرب رفح بالصواريخ وقذائف الهاون.في غضون ذلك، أعلن الجيش الصهيوني امس إصابة 17 جنديا في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.وكان جيش الاحتلال أعلن فجر امس مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 عسكريين آخرين في هجومين بشمالي قطاع غزة الليلة الماضية، وأعلن قبل ذلك بساعات مقتل ضابط من الكتيبة 75 وإصابة 3 آخرين في معارك شمالي القطاع أيضا.كما قال الجيش الصهيوني إن قوات الفرقة 98 تواصل القتال في حي الشجاعية، وزعم أنها قتلت خلال الساعات الـ24 الماضية عددا من المسلحين وعثرت على وسائل قتالية مختلفة.وأضاف الجيش أن سلاح الجو قصف عددا من المسلحين في وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات حربية غارات في منطقة رفح استهدفت مسلحين وبنى تحتية في المدينة.-(وكالات)